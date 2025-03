La NBA et la FIBA avancent sur la création d’une ligue en Europe !

C’est LA grosse actualité de ce jeudi soir ! Dans une conférence de presse commune, Adam Silver, Commissionner de la NBA, et Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA, ont annoncé le début du processus de création d’une ligue en Europe. Sous quelle forme, avec quelles règles ? L’ensemble est encore très flou, mais le projet vient enfin de prendre un tournant officiel !

Wow, quelle annonce ! La NBA et la FIBA, dans une conférence de presse commune tenue à New York à l’issue de la réunion entre les 30 gouverneurs des franchises, ont annoncé par l’intermédiaire d’Adam Silver et Andreas Zagklis qu’une compétition issue d’un partenariat entre les deux organisations majeures du basketball mondial verrait bientôt le jour en Europe.

Tout de suite, les questions pleuvent dans nos esprits : “Avec quelles équipes, quel format, quelles règles… et surtout, à partir de quand ?”

Pour le moment, l’essentiel à retenir de cette conférence de presse est la volonté partagée de la NBA et de la FIBA de construire une nouvelle compétition en Europe, qui serait totalement novatrice. Et, pour la take TrashTalk, sans doute révolutionnaire pour le continent sur le plan basket.

Ce qui motive ce choix ? D’abord, la volonté de la NBA de créer de l’intérêt autour du basket sur le Vieux Continent. Adam Silver parle de gros décalage entre le niveau des joueurs de cette zone – qui dominent aux États-Unis – et la médiatisation dont jouit la balle orange dans nos contrées.

“Nous pensons qu’il existe un fossé important en Europe entre le développement du jeu, cinq des six derniers MVP sont européens, tout comme environ 15% des joueurs, et le type d’intérêt que le jeu suscite. Les discussions entre la NBA et la FIBA pour explorer les possibilités en Europe durent depuis des décennies, et nous pensons que le moment est venu de passer à l’étape suivante.”

Dans les faits ? Comme le rapporte The Athletic, qui a contacté plusieurs officiels de NBA très haut placés, rien n’est encore acté sur papier. Les échanges sont purement oraux mais semblent donc cordiaux, d’allure à poser les bases d’un futur accord écrit et officiel. Adam Silver est également clair sur le sujet.

“C’est le début. Rien n’a encore été conclu jusqu’ici. Nous sommes encore dans la phase de développement, d’exploration. Une chose dont je sais qu’elle est importante est que nous voulons honorer la culture du sport européen.”

Si de nombreux clubs ont été mentionnés pour rejoindre la ligue, dont le Real Madrid, l’ASVEL, le FC Barcelone et Fenerbahce, rien n’est moins sûr quant aux contours exacts de la ligue. Adam Silver donne néanmoins une grosse information : le format étudié serait une ligue à 16, avec 12 membres permanents et 4 wildcards, attribuées possiblement en fonction des résultats dans les championnats nationaux majeurs.

De nombreux médias ont jusqu’ici fait état de l’intérêt de très grands clubs européens, notamment des clubs de football. À Manchester, à Paris (PSG) et Londres. Des équipes possédées par des fonds d’investissements issus du Moyen-Orient, qui auraient les moyens pour s’engager et investir dans le projet. Pour Andreas Zagklis, l’idée est avant tout de créer un environnement qui tire l’ensemble du basket continental vers le haut sur le plan économique. Comme le précise le secrétaire général de la FIBA, de nombreux clubs ne sont pas, à l’heure actuelle, durables.

“Tous les clubs qui jouent en Europe sont rattachés à la FIBA. Ils jouent dans leurs championnats nationaux, et certains d’entre eux jouent une compétition dont ils possèdent une partie de l’actionnariat. Notre rôle est d’unir l’écosystème basket. Nous avons essayé par le passé, nous essayons actuellement et nous continuerons d’essayer. La FIBA est là pour tout le monde. Nous voulons que nos meilleurs clubs dégagent du bénéfice, soient durables… car la majorité ne le sont pas.”

La prochaine étape ? C’est encore flou, mais les discussions risquent de s’intensifier et d’être régulièrement rendues publiques. Ici, on pense que les avancées se feront principalement du côté des clubs intéressés par cette nouvelle compétition. Beaucoup d’informations devraient sortir dans les prochains jours, prochaines semaines à ce sujet. Et c’est sans compter sur la réaction attendue de l’EuroLeague aux annonces de ce soir, la compétition reine actuellement en Europe, qui doit peut-être voir en ce projet un danger de disparition.

Source : The Athletic.