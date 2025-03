MAIS C’EST QUOI CE TIR DE MALADE ? Josh Giddey a envoyé l’un des shoots de la saison pour faire plier les Lakers au buzzer, depuis le milieu de terrain ! Celui là, on s’en souviendra un moment !

WOW ! Mais juste WOW ! C’est l’un des plus gros money time de la saison que viennent de nous offrir les Bulls à domicile, face aux Lakers. Une merveille de tir du milieu de terrain signé Josh Giddey, qui envoie les Lakers au tapis après que Los Angeles ait pourtant mené 110-115… à 10 secondes de la fin.

Patrick Williams a fait ficelle à 3-points, puis LeBron James a fait n’importe quoi sur une remise en jeu et c’est Coby White qui en a profité pour refaire trembler le filet de loin. Austin Reaves pensait tenir le match avec son lay up décisif, mais Josh Giddey en a décidé autrement et envoie l’un des plus gros shoots de la saison 2024-25 ! Profitez, sans modération !