Un match de basket peut basculer tellement vite. Les Lakers en ont fait les frais ce soir, face à des Bulls qui ont réalisé l’un des money time les plus fous de la saison… avec 9 points inscrits en 10 secondes, bouclé par un moment magique signé Josh Giddey… sauf pour Los Angeles, qui signe une fin de rencontre tout simplement inacceptable.

Les Lakers avaient fait le plus dur. Se sortir du piège Bulls, qui les avait déjà fait chuter il y a quelques jours, en Californie. Un match très sérieux d’Austin Reaves, boosté par un Luka Doncic très en jambes dès l’entame de la partie. Après une première mi-temps serrée, les Purple and Gold ont fait le trou, comptant jusqu’à 16 points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

Oui mais voilà. Les Bulls grignottent, rongent, poncent leur retard et tout le boulot effectué par la bande d’un LeBron James pas exempt de tout reproche ce soir (loin de là) est bientôt à refaire, puisque Chicago toque au carreau. Face à cette débandade en puissance, c’est Austin Reaves qui prend les choses en main. 30 points ce soir, et surtout les 6 derniers de son équipe. Deux tirs compliqués sensés mettre les siens à l’abri, assurer un succès important dans la course aux Playoffs, qui touchera bientôt à sa fin. 110-115, l’essentiel est fait. Plus qu’à assurer les gestes simples et les lancers, puis un victoire, un bon repas et au lit.

Discrètement, Austin Reaves pourrait finir sa saison à minimum 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne.

Le club cette saison :

Jokic

Giannis

LeBron

Shai

Cade Cunningham

James Harden

Jayson Tatum

Tyler Herro

RJ Barrett

Scottie Barnes

Jalen Williams

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2025

Seulement voilà. Les Bulls récupèrent une balle pour revenir à 113-115. Tir à 3-points validé par Patrick Williams. C’est pas si grave, suffit juste de bien remettre la balle en jeu et hop, deux lancers pour tuer le match.

Mais non.

LeBron James, qui s’occupe de la touche, envoie un étron abominable directement intercepté par Josh Giddey. Pire, le King ne daigne pas défendre sur Coby White qui, manque de pot, est absolument bouillant en ce moment. Vous l’aurez deviné : ficelle du parking, 116-115. JJ Redick grille sa dernière cartouche et prend le temps-mort, histoire de préparer une action pour Reaves, l’homme de la soirée côté Lakers.

Résultat ? Ça paye, Reaves trouve un lay up compliqué mais réussi au cercle. Il reste 3,1 secondes, les Bulls n’ont plus rien pour arrêter le jeu. Défense très tendre sur la touche, Josh Giddey récupère le ballon et déclenche un tir aussi désespéré que porteur de lumière, depuis le milieu de terrain.

Boum. L’United Center explose de joie. Josh Giddey vient de planter l’un des plus gros tirs de la saison, pour sauver les siens et enterrer des Lakers qui ont clairement donné le bâton pour se faire taper. Victoire invraisemblable, sans doute l’un des paniers de la vie de Giddey. Dont il se souviendra très, très longtemps.

LE GAME WINNER AU BUZZER MONUMENTAL DE JOSH GIDDEY FACE AUX LAKERS ! 🔥

DU MILIEU DE TERRAIN, C’EST COMPLÈTEMENT DINGUE 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/CToP2E1WZ8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2025

Pour les Lakers en revanche, c’est sans doute le pire scénario de défaite possible. Qui met en avant le manque de concentration, l’impression de match déjà gagné. Au lendemain d’un game winner de LeBron James à Indianapolis, difficile de croire que le King ait pu autant rater une fin de rencontre. C’est pourtant le cas, et ce revers place les Lakers à égalité avec Memphis… et la 5e place, synonyme de perte de l’avantage du terrain. Pire : les Rockets ont gagné tranquillement contre le Jazz, et comptent désormais deux victoires d’avance sur LA. Opération 0, définition !