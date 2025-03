Les Wizards ont encaissé 162 points contre Indiana, un record de franchise

Les Wizards, ça rime avec open bar. Ouais, c’est un poil foireux mais ça rentre parfaitement dans le thème du match entre Washington et Indianapolis. À domicile, les Sorciers ont bu le calice jusqu’à la lie face à des Pacers qui n’avaient pas envie de s’arrêter de marquer. Ça donne un record de points marqués pour les gagnants, et un record de points encaissés pour les perdants.

La rencontre n’a duré qu’un quart-temps. Alexandre Sarr s’est montré avec 22 points, 7 rebonds, 1 passe et 1 contre à 8/15 au tir. Et c’est tout ce que l’on retiendra pour les Wizards, en plus du fait que le groupe 2024-25 est désormais gravé dans les livres de l’histoire de la franchise comme étant celui qui a encaissé le plus de points sur un match.

La raison d’un tel écart ? Une réussite insolente d’Indiana a 3-points (27/47), que Washington n’a pas non plus cherché a freiner en défendant un poil plus. Au global, le 59/92 au tir des Pacers a juste mis hors course les Sorciers, et pire encore : la bande de Tyrese Haliburton s’est ensuite amusée avec sa bouffe pour tenter de faire monter encore et encore la marque.

Détail presque triste : les Pacers ont stoppé leur furie à plus d’une minute de la fin et laissé couler le chrono jusqu’au bout. On aurait donc pu aller chatouiller les 170.

Pacers started taking shot-clock violations with 1:22 left after scoring 162 PTS on the Wizards. 🤯😅 pic.twitter.com/IizfqoZSeL

— House of Highlights (@HoHighlights) March 28, 2025

Déjà à terre, les Wiz’ ont regardé l’écart gonfler comme Luffy en Gear 4. À la fin, ça fait 162 points dans la ganache, un record offensif sur un match pour Indiana, qui se relance après une défaite au buzzer face aux Lakers hier, à domicile.

Pour Washington, pas de ralentir en vue de la Loterie NBA. Et force est de dire que même si c’est TRÈS voyant ce soir, ça marche bien et la direction est bonne.