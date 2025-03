Le Thunder tient sa 61e victoire de la saison, record de franchise battu ! (125-104 vs. Grizzlies)

Il s’agissait, sur le papier, de l’affiche de la nuit. On n’aura pas de mal à dire qu’elle a été détrônée par le Bulls – Lakers complètement dingue, mais ce Thunder – Grizzlies a opposé deux des meilleures formations de l’Ouest. Sans Ja Morant, Memphis a lutté, mais s’est fait écraser dans le money time… et OKC tient son nouveau record de victoires sur une saison !

La saison régulière d’OKC n’est pas terminée. Même s’ils ont trouvé une belle résistance chez les Grizzlies ce soir, il a fallu un “simple” coup d’accélérateur dans le 4e quart-temps pour enterrer définitivement les espoirs de Memphis. 26-3 en l’espace de 6 minutes, les Grizz’ relayés au rang d’Oursons bien mignons.

Absent en début de 4e quart, Shai Gilgeous-Alexander a repris la baguette au milieu de la dernière période et guidé son équipe dans la création. Des drives tranchants qui trouvent toujours un coéquipier ouvert… ou le cercle. 37 points, 3 passes, 6 rebonds pour le leader du Thunder, qui soigne sa candidature pour le trophée de MVP jusqu’au bout, face à un Nikola Jokic qui ne démord pas non plus.

Shai Gilgeous-Alexander put on another scoring CLINIC in the OKC’s 8th straight victory!

⚡️ 37 PTS

⚡️ 6 AST

⚡️ 3 STL

It’s his 66th consecutive 20+ PT game & his 46th 30+ PT game of the season! pic.twitter.com/B0CDSwRONU

— NBA (@NBA) March 28, 2025

À noter que lors de ce match, Jalen Williams a fait son retour après 7 rencontres manquées pour blessure. Il colle 20 pions à 6/12 au tir, une journée classique au boulot mais plutôt très correcte après une absence de ce genre.

Ce succès est la 61e victoire de la saison pour OKC version 2024-25, qui signe donc le record de victoires dans l’histoire de la franchise (Sonics exclus, faut pas déconner, voler c’est mal). Il reste 9 matchs pour faire monter cette marque jusqu’à maximum 70. Ce qui serait un exploit retentissant… mais peu probable, à la lueur d’un calendrier assez compliqué.