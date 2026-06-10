Les Warriors, principale option pour LeBron James s’il quitte les Lakers ?

Les Warriors préparent-ils le coup le plus fou de l’été 2026 ? Selon Marc Stein et Jake Fischer, Golden State serait « légitimement intéressé » par la signature de LeBron James. Mieux encore, la franchise serait prête à faire des concessions pour permettre au King et à sa famille de continuer à vivre à Los Angeles tout en évoluant sous le maillot des Dubs.

Voilà de quoi alimenter encore un peu plus un dossier qui traîne depuis des années dans les fantasmes des fans NBA : voir LeBron James et Stephen Curry réunis dans la même équipe. Après leur association victorieuse aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’idée n’a jamais semblé aussi crédible et les discussions semblent avoir débuté.

Pour les Warriors, le timing est limpide. Entre les blessures, un effectif vieillissant (c’est pas le King qui va rajeunir tout ça mais bon…) et les dernières années du prime de Curry qui défilent à toute vitesse, la franchise est arrivée à un carrefour où les demi-mesures ne suffisent plus. Soit Golden State tente un dernier « all-in » pour offrir une ultime bague à son meneur superstar, soit la dynastie risque de s’éteindre progressivement. Soyons clairs, on a vu mieux comme chance de titres que 3 papys dans la même équipe, mais vu le niveau des vieillards… pourquoi pas !

D’après @TheSteinLine et @JakeLFischer, les Warriors sont « légitimement intéressés » pour recruter LeBron James, et ainsi l’associer à Curry, Draymond et Jimmy Butler.

Ils seraient même prêts à faire des concessions pour permettre à LeBron et sa famille de rester à Los Angeles,… pic.twitter.com/R3oSo3Kawa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2026

LeBron représenterait alors le pari « presque » parfait : un ami proche de Curry et Draymond Green, une légende toujours productive malgré ses 41 ans, et un coup marketing monumental. Reste un détail de taille : selon Stein et Fischer, la préférence de LeBron serait aujourd’hui de rester aux Lakers. Mais à ce stade de sa carrière, dur de dire ce qui est possible ou non, faisable ou non, et surtout ce que le King, lui-même, veut sportivement et financièrement.

Alors les Warriors se sont dit qu’ils allaient faire une faveur à Monsieur James en lui proposant de rester avec la mif’ à L.A. mais tout en jouant à San Francisco (600 km)… n’empêche qu’un dernier run avec le chef Curry, ça aurait de la gueule non ? Plus que jamais du pur cinéma NBA, et franchement, on signerait (presque) tous, non ? Coucou les fans des Cavs !