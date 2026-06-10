Profil Draft NBA 2026 – Keaton Wagler : le Tyrese Haliburton de l’Illinois

Dans moins de trois semaines, la Draft NBA 2026 se déroulera au Barclays Center de Brooklyn. Pour préparer l’événement, des profils de prospects vont être préparés sur votre site préféré. On enchaîne avec Keaton Wagler, l’un des meneurs de jeu les plus polyvalents de la cuvée.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : Meneur de jeu

Meneur de jeu Équipe : Illinois Fighting Illini

Illinois Fighting Illini Taille : 1m96

1m96 Poids : 85 kilos

85 kilos Envergure : 2m01

2m01 Statistiques 2024-25 : 17,9 points à 44,5% au tir (39,7% à 3-points), 5,1 rebonds, 4,2 passes décisives et 0,9 interception (33,9 minutes de moyenne en 37 matchs)

17,9 points à 44,5% au tir (39,7% à 3-points), 5,1 rebonds, 4,2 passes décisives et 0,9 interception (33,9 minutes de moyenne en 37 matchs) Comparaison NBA : Tyrese Haliburton, Austin Reaves

Tyrese Haliburton, Austin Reaves Prévision TrashTalk : 5e choix

Son parcours

Keaton Wagler est né et a grandi dans le Kansas. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cet État, c’est un grand rectangle qui pourrait être dessiné par un enfant de 4 ans en plein centre du pays. Il y a trois activités à y faire : aller voir un match de football américain pour supporter les Chiefs de Patrick Mahomes, penser et dormir.

Mais le jeune Keaton a choisi de s’occuper en jouant au basket-ball et a représenté le Hutchinson Community College, dans une petite bourgade au milieu de nulle part. Vous pourriez n’en avoir rien à faire, mais c’est en réalité une belle histoire familiale puisque son arrière grand-père, son grand-père, son oncle et son frère y sont tous passés.

Au lycée, il s’est largement rapproché des grandes villes et de Kansas City en rejoignant le Shawnee Mission Northwest en bordure de la capitale de l’État. Mais c’est en université qu’il change réellement de région en déménageant dans l’Illinois !

Illinois Freshman Keaton Wagner with a MONSTER performance vs No. 4 Purdue:

46 PTS | 13-17 FG | 9-11 3PT pic.twitter.com/SyhyGTXvhH

— B/R Hoops (@brhoops) January 24, 2026

Deux grands temps-forts dans sa saison NCAA : ses 46 points contre Purdue, meilleure marque d’un freshman de son université et plus haut total jamais marqué en déplacement face à une équipe dans le Top 10 du pays. Puis la March Madness où il a sans doute été le meilleur joueur des Fighting Illini dans un formidable parcours jusqu’en finale (perdue face à UConn). Une saison fantastique qui l’a fait monté dans les mocks-draft.

Ses points forts

Shooteur régulier

Excellent passeur notamment sur pick & roll

Leadership

Gestion des grands moments

Keaton Wagler n’a pas toujours les armes pour dépasser ses adversaires, on y reviendra, il était le meilleur joueur de son équipe, donc très bien défendu et pourtant, le meneur de jeu a réussi à tourner à 45% au shoot et 40% à 3-points en tant que Freshman. Il est capable de mettre des tirs très compliqués et de prendre totalement feu comme face à Purdue où il avait rentré 9 de ses 11 tentatives à longue distance. Parfois, il a le défaut de prendre des tirs à deux points longs et défendus, mais comme il est capable de les mettre…

Illinois Keaton Wagler pic.twitter.com/NK8EEwAYup

— Pitless (@pitlessball) April 5, 2026

Cette saison, les meilleurs joueurs d’Illinois étaient des guards. Keaton Wagler bien sûr, mais aussi Kylan Boswell et Andrej Stojakovic. Ainsi, le ballon n’était pas toujours dans les mains du nouveau venu, ce qui peut expliquer ses 4,2 passes de moyenne « seulement ». Mais sur pick-and-roll, l’originaire du Kansas a très souvent les bonnes lectures. Il ne perd que très peu le ballon (1,8 TO par match) et est d’une efficacité remarquable. Le problème, c’est qu’aucun de ses intérieurs n’était un spécialiste de l’exercice alors les occurrences ont été assez rares. Avec des shooteurs et des « rouleurs » NBA à ses côtés, il n’y a aucun doute : sa production à la passe augmentera.

S’il y a un mot qui le caractérise, c’est sans doute « winner ». Keaton Wagler est devenu le patron de son équipe en quelques semaines en se montrant capable de se placer dans différents rôles tant que ça garantissait la victoire des siens. En témoignent les 12 wins consécutives entre décembre et janvier et la parcours exceptionnel en March Madness. 19 ans, on le rappelle !

Et même au cours de cette dernière aventure de mars en NCAA, son niveau a augmenté avec les tours avec en point d’orgue ses 25 points en demi-finale face à Iowa. L’adresse a été plus compliquée en finale (2-10 à 3-points), mais il a quand même trouvé le moyen de terminer à 20 points (meilleur scoreur du match) et 8 rebonds à 7/16 au tir.

Ses points faibles

Capacités athlétiques

Finitions au cercle

Défenseur limité

C’est l’immense inquiétude autour de son profil. Avec 85 kilos, Keaton Wagler a souvent eu un déficit en puissance qui a mené aux autres problématiques de son jeu. Beaucoup de mal à finir avec le contact, des qualités défensives limitées face aux plus gros gabarits. Et si ça a pesé en NCAA, nul doute que ça aura un encore plus gros impact en NBA.

Les joueurs qui ont, en NCAA sur une saison :

– tourné à – de 2% de STL%

– tourné à – de 60% de réussite au panier

– réussit 0 dunk

– et ont été drafté au premier tour

Marcus Sasser, Malachi Flynn, Tre Mann

Ah oui, au fait

C’est la saison de Keaton Wagler pic.twitter.com/LIPkgrTlZZ

— CAMARADE CHACHOU ☭🏳️‍⚧️ (@chachou_saphyr) May 27, 2026

Le problème, c’est qu’il ne le compense pas forcément avec la vitesse. Il est loin d’être lent, mais n’ira pas plus rapidement que l’immense majorité de ses adversaires directs. Ainsi, la question de savoir si son jeu pourra se transcrire dans la Grande Ligue existe.

Aucun dunk dans la saison, pas une excellente finition au cercle, son jeu de drive reste à développer et difficile de savoir s’il en sera capable.

Ce qui peut être rassurant est sa taille déjà (1m96) qui lui permet de prendre beaucoup de décision au-dessus de ses défenseurs, sa capacité à mettre des tirs difficiles et sa malice balle en main. Grâce à ces éléments, des Luka Doncic ou encore Tyrese Haliburton ont plus que survécu à leurs « désavantages physiques ». Au tour de Keaton Wagler maintenant de suivre le même chemin.

Ce qui va faire la différence

Son adaptation aux défenses NBA

Comme dit ci-dessus, il y a deux chemins pour les joueurs manquant du combo puissance / vitesse en NBA. Ceux qui arrivent à en faire une force, à imposer leur rythme et à donner du fil à retordre aux défenseurs pas habitués à leur style de jeu.

Illinois 6’6 Freshman Keaton Wagler looks like an early potential riser in the 2026 NBA Draft.

Through his first three games Wagler is averaging 17/7/2 on 54/38/87 splits while being a major reason for Illinois’s 3-0 start.

Wagler has had a huge impact on and off the ball for… pic.twitter.com/L7T3jgkg4F

— KJ (@KJScouting) November 12, 2025

Et il y a ceux qui ne trouvent pas de solution, qui se font étouffer par des joueurs plus affutés et n’arrivent pas à avoir le moindre impact dans la Grande Ligue malgré leurs qualités évidentes. Surtout qu’en défense, il y a peu de chances pour que le jeune de l’Illinois devienne un jour très performant.

Keaton Wagler peut devenir une star en NBA, mais il peut aussi se faire oublier assez rapidement et s’adapter mieux à l’Europe. Réponse dans quelques années.

Projection NBA

Il y a une véritable guerre des meneurs entre les places 5 et 10 avec tellement de profils différents. Il sera vraisemblablement impossible de rentrer dans le Top 4 pour l’un d’entre-eux, mais un véritable jeu de dominos se mettra en place à partir du pick des Clippers.

Keaton Wagler est à ce jour, le profil le plus sûr techniquement et sans doute l’un des plus gros potentiels. Son association avec Darius Garland et Bennedict Mathurin peut faire sens alors la plupart des prédictions l’envoient devant ses concurrents.