Giannis Antetokounmpo : le Heat grand favori pour un transfert avant la Draft ?

Pendant que les Spurs et les Knicks monopolisent l’attention en Finales NBA, une autre bombe se prépare en coulisses… et elle pourrait exploser très rapidement. Selon les dernières informations de Marc Stein et Jake Fischer, un transfert de Giannis Antetokounmpo serait attendu après les Finales NBA et avant la Draft du 23 juin. Mieux encore : le Greek Freak aurait déjà une préférence pour sa prochaine destination !

Alors qu’on entend parler du cas Giannis depuis l’an 2, il semblerait que tout ça se précise en coulisses. Et parmi les informations que rapportent Marc Stein et Jake Fischer récemment, on apprend que le Heat serait aujourd’hui le favori dans l’esprit de Giannis, même si Boston resterait également dans un coin de sa tête (bye bye Jaylen Brown ?). Un autre élément important ressort des discussions actuelles : Antetokounmpo souhaiterait rester dans la Conférence Est… plus facile pour gagner un titre qu’à l’Ouest ? Elles sont pas folles les guêpes en Grèce.

En marge des Finales NBA, voici les derniers bruits de couloir concernant Giannis Antetokounmpo :

🔸 Transfert attendu après les Finales NBA et AVANT la Draft du 23 juin

🔸 Miami serait la destination préférée de Giannis

🔸 Giannis garderait aussi Boston dans un coin de la tête.… pic.twitter.com/JJdpARTrFh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2026

Les Bucks réclameront évidemment une montagne d’assets en échange de leur franchise player (ça tombe bien, Pat Riley a des idées) et, dans cette optique, Milwaukee aimerait également inclure Portland dans l’opération. En effet, les Blazers contrôlent plusieurs futurs picks des Bucks et pourraient faciliter la construction d’un package XXL (reste encore à convaincre le proprio de la franchise de l’Oregon qui n’est pas le meilleur lorsqu’il s’agit de prendre des décisions… bonnes qui plus est !).

« Les Bucks recherchent un package composé de joueurs déjà confirmés, de jeunes prospects et de choix de Draft. Le Heat peut offrir tout ça… avec Tyler Herro, puis plusieurs jeunes talents prometteurs. Et si Kel’el Ware était envoyé à Milwaukee, il y aurait probablement beaucoup d’équipes intéressées pour le récupérer si les Bucks décidaient ensuite de le transférer »

“The Bucks want a package of established talent, prospects & draft picks. The Heat can offer that…Herro, then you have a selection of young prospects…There’d be quite a few teams interested in Kel’el Ware if he got shipped to MIL & they were willing to flip him.” @WindhorstESPN pic.twitter.com/9Cby7ghcVJ

— Dru (@dru_star) June 10, 2026

Dans ce dossier, Miami possède peut-être un joker sous-estimé : le 13e choix de la Draft 2026. Dans une cuvée annoncée comme très relevée, ce pick a une vraie valeur et pourrait séduire Milwaukee. En effet, ce choix permettrait aux Bucks d’ajouter, soit un deuxième talent (eux qui possèdent déjà le pick 10) à leur projet de reconstruction, soit de disposer d’une monnaie d’échange supplémentaire pour remonter encore plus haut dans la Draft.

« Au passage, il faut le souligner : le Heat possède le 13e choix de la Draft. C’est un meilleur pick que celui de certaines autres équipes susceptibles d’être partenaires dans un trade pour Giannis »

“By the way, the Miami Heat, I should point out, the Heat have the 13th pick in this draft. The Heat have a better pick than some of these other possible [Giannis] trade partners.” – @WindhorstESPN

“It’s true.” – @TimBontemps pic.twitter.com/D7zBVkoOzO

— Dru (@dru_star) June 10, 2026

Cavs, Heat, Grizzlies… beaucoup d’équipes pourraient évidemment correspondre aux critères. Mais une seule chose semble désormais certaine : la question n’est plus vraiment de savoir si Giannis quittera Milwaukee, mais quand. Et à moins de deux semaines de la Draft, toute la NBA retient son souffle. Car le prochain transfert du Freak pourrait bien redessiner l’équilibre de toute la ligue, être le premier domino de la free agency et nous promettre un été de fou malade (on veut du sang !)