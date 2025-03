Cette nuit, c’était NBA mais aussi… March Madness ! Le Sweet 16 a commencé, et Duke affrontait cette nuit Arizona. Un gros duel entre deux universités parmi les meilleures du pays cette saison. Et un match survolé par Cooper Flagg, le prospect attendu au premier choix de la Draft NBA 2025. 30 points, du footwork, de l’adresse, de l’intelligence de jeu. Ce gamin a tout pour lui.

Cooper Flagg est spécial. Face aux Arizona Wildcats, le prospect majeur de la cuvée de Draft à venir a dominé les débats. Caleb Love, son adversaire, a bien envoyé 35 pions en réponse, mais le garçon est déjà en année de master, autant dire qu’un monde le sépare de Flagg, freshman (dans sa première année de fac !).

Cooper Flagg BOUILLANT face à Arizona en March Madness 🔥

🔹30 points

🔹6 rebonds

🔹7 passes

🔹3 contres

🔹9/19 au tir, 3/5 du parking

Duke écarte Arizona (100-93) et s’envole vers le Elite Eight. Le prospect continue de monter en régime !✨ pic.twitter.com/VSsAivU2NR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2025

L’homme à tout faire de Duke n’a pas seulement brillé lui-même : il a aussi fait briller les siens, trouvant plusieurs passes qui attestent de sa qualité en matière de création de jeu. On note aussi son travail d’appuis qui lui permet de prendre n’importe quel vis-à-vis à défaut, et de s’ouvrir une opportunité directe vers le cercle. En bref ? Un monstre, qui fait saliver les scouts chaque jour un peu plus, et nous par la même occasion. Voyez donc les highlights de sa soirée, c’est un délire.

Cooper Flagg et Duke continueront leur parcours face à Alabama, qui a dominé BYU cette nuit. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h50 du matin, pour voir le prospect que toute la NBA attend tenter d’emmener son équipe vers le Final Four de la March Madness.