Course aux Playoffs : les Lakers font très fort, mais pas dans le bon sens

La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin, un bon gros choke des Lakers, qui ont mis les formes.

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Heat, Pacers, Bulls

Ça gagne, ça se fait plaisir (surtout les Pacers) et même si ça n’évolue pas favorablement au classement, les trois équipes mentionnées ci-dessus ne cèdent pas de terrain aux adversaires. Les Bulls se rapprochent néanmoins des Hawks et du Magic, qui ont tous deux perdu cette nuit.

Mauvaise opération du jour : Lakers, Magic, Hawks, Grizzlies

Attention, là on a affaire à du cancre. Petite mention au Magic qui a tâché le slip face aux Mavericks, mais surtout aux Lakers qui ont encaissé 9 points en 10 secondes pour s’incliner sur un game winner du milieu de terrain. La classe. Pour les Grizzlies, c’est dommage car leur vaillance a été écrasée par un run monumental du Thunder en fin de match. Pour les Hawks, défaite face à un Tyler Herro XXL mais faible incidence au classement car le Magic a également perdu.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Cavs

0h30 : Nets – Clippers

0h30 : Raptors – Hornets

1h : Bucks – Knicks

1h : Wolves – Suns

1h : Pelicans – Warriors

2h : Nuggets – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Bulls ou Heat

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Bucks

Pacers – Pistons

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Warriors, Wolves, Kings ou Suns

Rockets – Warriors ou Wolves

Nuggets – Clippers

Lakers – Grizzlies

Play-in tournament :