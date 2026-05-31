S’imposant dans un Game 7 irrespirable à Oklahoma City, les Spurs ont décroché leur qualification pour les Finales NBA. Ils affronteront les New York Knicks pour le titre suprême !

Non, nous ne sommes pas en 1999, mais l’affiche des Finales NBA opposera bien San Antonio à New York.

27 ans après le premier titre de Tim Duncan au Madison Square Garden, c’est Victor Wembanyama qui aura l’occasion de glaner sa première bagouze sous le maillot des Spurs. Ces derniers ont donc écarté le Thunder – champion en titre – en s’imposant cette nuit au Game 7, tandis que les Knicks avaient sweepé Cleveland dans leur finale de conférence.

MAIS REGARDEZ MOI CE VISUEL DE MALADE MENTAL 😍😍😍😍

C’EST RÉEL : KNICKS – SPURS EN FINALE NBA !!!! pic.twitter.com/GJjAjxCImC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026

Ce Spurs – Knicks, ce sera un remake de la finale de la NBA Cup, preuve que cette dernière veut quand même dire quelque chose. New York l’avait emporté sur un match couperet au mois de décembre, on va voir qui remportera le duel sur une série entière au mois de juin.

New York aura l’avantage de la fraîcheur, la bande de Jalen Brunson attaquant les Finales avec neuf jours de repos tandis que les Spurs sortent d’une bataille épique avec le Thunder. Les Knicks auront aussi l’avantage de l’expérience, même si ça ne veut plus dire grand-chose face à l’équipe de Wemby. San Antonio démarrera la série avec l’avantage du terrain.

Game 1 prévu dans la nuit de mercredi à jeudi !

The San Antonio Spurs advance to the 2026 NBA Finals!

🗓️Game 1: Wednesday, June 3

8:30 PM ET on ABC

The complete NBA Finals schedule ⬇️ pic.twitter.com/M10530Pe0a

— NBA Communications (@NBAPR) May 31, 2026