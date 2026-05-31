Shai Gilgeous-Alexander a tout fait pour que le Thunder retourne en Finales NBA. Malheureusement, OKC ne fera pas le back-to-back, et s’il y a bien un joueur qui n’a rien à se reprocher, c’est SGA…

Le Canadien a été tout simplement énorme sur ce match. Auteur de 35 points à 12/21 au tir dont 2/5 de loin et 9/11 aux lancers, 4 rebonds et 9 passes décisives, il a littéralement marqué plus du tiers des points de son équipe, qui termine le match avec 103 unités au compteur. C’est à chaque fois lui qui prenait les choses en main quand ça sentait le roussi pour son équipe, sortant des shoots dont lui seul a le secret ou sachant provoquer des fautes pour se retrouver sur la ligne des lancers, où il est aussi diablement efficace.

Respect total à SGA.

Le Game 7 qu’il pond… c’est du calibre de top top joueur mondial. Il était extraordinaire, shoot après shoot.

Trop seul sur cette série, il a fini sur un banger mais autour de lui c’était pas assez. pic.twitter.com/LddwwkPdZi

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Oui, Shai Gilgeous-Alexander a fait sa part du contrat, mais il est bien le seul parmi les titulaires. Cason Wallace (17 points) est le seul autre joueur à avoir scoré plus de 10 unités dans le 5 majeur. Isaiah Hartenstein n’a pas pesé des masses en attaque même s’il a bien bousculé Wemby en défense, Lu Dort a été mauvais tandis que Chet Holmgren a sorti un match indigne de son statut, ne mettant que 4 petits points et ne shootant que 2 fois dans le match, dont 0 en seconde mi-temps. Sur le banc, Jared McCain, Alex Caruso ou encore Jaylin Williams ont bien tenté de remettre de l’ordre dans la maison, SGA a globalement été abandonné par ses lieutenants au plus mauvais moment.

Le Game 7 de Chet Holmgren.

Dans l’histoire.

L’histoire de L’HORREUR. pic.twitter.com/xXg8Eu3qyo

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Finalement, les absences de Jalen Williams et Ajay Mitchell, deux joueurs clés de la rotation de Mark Daigneault, auront été fatales à OKC qui voit ses rêves de back-to-back s’envoler, dans leur salle, le Paycom Center. Marquant plus de points que tous les autres starters réunis, SGA n’a pas pu empêcher cette élimination du Thunder, au terme d’un Game 7 hâletant, mais qui verra bien Wemby et les Spurs aller défier les Knicks en Finales NBA.

Cette élimination n’enlève rien à la nouvelle saison XXL de SGA. Malheureusement, cette année, le titre de MVP ne sera pas suivi par le titre de MVP des Finales.