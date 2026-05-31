Julian Champagnie, LE facteur X des Spurs !

LE FACTEUR X S’APPELLE JULIAN CHAMPAGNIE ! Dans un Game 7 où toute l’attention était portée sur Victor Wembanyama, Julian Champagnie a frappé au meilleur moment : 20 points, 6 rebonds, 1 interception et surtout un MONSTRUEUX 6/10 à trois points. Il devient le seul joueur (avec Steph Curry et Klay Thompson… s’il vous plaît) à sortir telle performance à trois points dans un Game 7 de finales de conf’.

Julian Champagnie was HUGE for the Spurs 👏

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— FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) May 31, 2026

Dans un Game 7 tendu et historique, à chaque fois qu’OKC semblait pouvoir revenir, un mec a répondu : Julian Champagnie. Le garçon avait une cartouche de dispo à chaque fois qu’il y en avait besoin et envoyait un tir longue distance pour refroidir la salle et briser l’élan du Thunder avec joie. Tout le monde parlera des 22 points de Wembanyama et de son trophée de MVP des Finales de Conférence Ouest… et c’est bien normal.

Mais donnons un peu de love à Julien Champagne s’il vous paît ! Parce que sans son adresse et son impact dans ce Game 7, les Spurs ne seraient peut-être pas en route pour les Finales NBA. Quand Mark Daigneault envoyaient deux joueurs sur Wemby, Champagnie était là pour punir. Quand les guards comme Fox ou Castle ont été ciblé, Champagnie a pris le relais. Quand la pression est monté au maximale, Champagnie a sorti ses veines glacées.

Et même le patron du vestiaire lui a rendu hommage :

🎙️ Victor Wembanyama a rendu hommage à Julian Champagnie (20 points), Facteur X du Game 7 :

« Il est incroyable, il mérite tout ce qui lui arrive. C’est le genre de gars pour qui on est prêt à se jeter sur le terrain, car il donne tout.

Et son histoire est incroyable : il a été… pic.twitter.com/19ZiCHRTNv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026

Et, le pire (ou le meilleur), c’est que ce Game 7 n’est pas un accident. Sur l’ensemble de la série face au Thunder, il a tourné à près de 12 points et 6 rebonds de moyenne, tout en apportant une menace constante derrière l’arc et une activité défensive précieuse. Les Spurs ont leur superstar, ils ont leur franchise player… mais ils ont aussi trouvé leur facteur X. Et dans une série de Finales NBA, avoir ce genre de joueur capable de prendre feu à tout moment, et de rendre fou l’adversaire, peut faire la différence entre une équipe finaliste… et une équipe championne !

Les Knicks sont prévenus, le jeune Julian (né à New-York) rentre à la maison et le champagne est prêt à éclater dans tous les sens !