Chet Holmgren catastrophique au Game 7 : 4 points, 4 rebonds, 1 sur 2 au tir…

Mais où est donc Chet Holmgren ? Dans le match le plus important de la saison d’Oklahoma City, celui qui devait être le principal soutien de Shai Gilgeous-Alexander a tout simplement disparu.

Les chiffres sont brutaux : 4 points, 4 rebonds, 2 contres, 2 interceptions et seulement un tir marqué (sur deux tentés…) pour Chet Holmgren. Mais au-delà de la ligne statistique, c’est surtout l’absence offensive qui tabasse. Dans un Game 7 décisif, alors que le Thunder jouait sa saison sur 48 minutes, Holmgren n’a tenté AUCUN tir dans toute la seconde période.

Avec l’absence de Jalen Williams, le Thunder avait pourtant besoin d’un deuxième créateur, d’un deuxième scoreur capable d’accompagner Shai face à des Spurs en mission. Tout le monde savait que la défense texane allait concentrer une partie de son attention sur le MVP. C’était donc le moment idéal pour Holmgren de prendre ses responsabilités… spoiler : il ne l’a jamais fait.

Le Game 7 de Chet Holmgren.

Dans l’histoire.

L’histoire de L’HORREUR. pic.twitter.com/xXg8Eu3qyo

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Pendant que Victor Wembanyama imposait sa loi dans la raquette et que Julian Champagnie punissait chaque erreur défensive derrière l’arc, Holmgren ramassait les patates dans le champ du voisin. Défensivement, son activité a été médiocre mais au moins il a contré deux tirs (lol). Offensivement, son activité a été… ah mais il était là ?

Le plus inquiétant n’est même pas son faible total de points. Une mauvaise soirée au tir, ça peut arriver. Ce qui pose question, c’est le manque d’agressivité. Quand ton équipe a besoin de toi, quand ton coéquipier porte l’attaque quasiment à lui seul, tu ne peux pas disparaître comme si on t’avait volé ton goûter à la mi-temps. Samedi soir, alors que Shai s’est battu jusqu’au bout pour maintenir Oklahoma City en vie, Chet Holmgren a manqué le rendez-vous le plus important de sa saison.

La revanche est un plat qui se mange froid, et il y en a un qui s’est bien vengé ce soir… pas vrai Victor ?

La vengeance est un plat qui se mange froid. pic.twitter.com/oqUeuufAO9

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Le débat (si tant est qu’il y en avait un) est désormais clos : Wemby > Chet !