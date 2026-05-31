Champion NBA la saison dernière, le Thunder rêvait de réaliser le back-to-back et par la même occasion devenir la première équipe depuis les Warriors en 2018 à remporter deux titres de suite. Mais Victor Wembanyama et les Spurs avaient d’autres projets.

Le champion en titre est tombé.

Cette phrase, on commence à bien la connaître puisqu’on la prononce chaque année depuis 2019. Aucune équipe n’a réussi à faire le doublé depuis le troisième titre en quatre ans remporté par les Warriors en 2018, et le Thunder n’arrivera donc pas à briser la série.

Les champions NBA depuis 2019

2019 – Toronto Raptors (vs Warriors)

2020 – Los Angeles Lakers (vs Heat)

2021 – Milwaukee Bucks (vs Suns)

2022 – Golden State Warriors (vs Celtics)

2023 – Denver Nuggets (vs Heat)

2024 – Boston Celtics (vs Mavericks)

2025 – Oklahoma City Thunder (vs Pacers)

2026 – New York Knicks ou San Antonio Spurs

Huit champions différents, et seulement trois équipes (Warriors, Heat, Celtics) qui ont joué les Finales à deux reprises depuis 2019. Plus que jamais, on est dans une ère de parité où les choses vont très vite en NBA, où rester au sommet semble plus dur que jamais (vive les aprons !). Sachez que c’est la première fois dans l’histoire de la Grande Ligue qu’on aura un huitième champion différent en huit ans.

Le Thunder, à travers sa profondeur d’effectif et les nombreux assets emmagasinés par le manager Sam Presti, semblait être la franchise la plus à même de construire une nouvelle dynastie après le titre de l’an passé. Mais la bande de Victor Wembanyama a brisé ses rêves de back-to-back, les blessures n’ont pas aidé (Jalen Williams, Ajay Mitchell), et on se demande tout d’un coup si Oklahoma City doit apporter de vraies modifications à son équipe…

Le Thunder sera l’une des équipes NBA les plus passionnantes à suivre à l’intersaison :

Vont-ils tenter un gros coup avec leurs picks, quitte à sacrifier un peu de continuité ? Tu gardes l’effectif intact en te disant qu’il y a eu des blessures ?

Tu perds contre Wemby et les… https://t.co/0AFQ7kUSo2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026