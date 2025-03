Tanking et course à la Draft : les Wizards ont pris 162 points, vous avez bien lu

Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin, on salue les Wizards, qui ont pris une énorme volée à domicile face aux Pacers.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Wizards, Jazz, Spurs

Les perdants continuent de perdre, et les Wizards en ont pris 162… HEIN QUOI ? 162 ? Mais faut doser un peu, on vous félicite mais c’est pas très discret les mecs. La prochaine fois, on se dit 140 pas plus. Vraiment pas plus.

Mauvaise opération du jour : Mavericks

Quelle idée d’aller gagner à Orlando sérieux ? C’est pas parce qu’ils sont éteints en ce moment qu’il faut en profiter. Non mais OH.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Cavs

0h30 : Nets – Clippers

0h30 : Raptors – Hornets

1h : Bucks – Knicks

1h : Wolves – Suns

1h : Pelicans – Warriors

2h : Nuggets – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

