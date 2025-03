Résumé NBA de la nuit : Stephon Castle frôle le triple-double, le ROY c’est tout droit

Allez, c’est l’heure du résumé NBA de la nuit ! Comment ne pas évoquer le Bulls – Lakers, l’un des matchs les plus fous de cette saison ? Et c’est sans compter sur les 162 encaissés par les Wizards… On fait le point, c’est parti !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Cavaliers font le travail face aux Spurs d’un Stephon Castle qui frôle le triple-double de peu (22 points, 11 rebonds, 8 passes à 9/23 au tir).

Pas de gloire pour le Magic, qui a réussi a perdre contre les Mavericks à domicile. Anthony Davis n’a même pas eu tant d’impact… et les 35 points de Paolo Banchero sont bons pour les oubliettes.

Les Wizards ont pris la branlée de l’année, congrats !

Le Heat se défait des Hawks, merci Tyler Herro (36 points).

9 points en 10 secondes, un choke monumental des Lakers et un game winner monstrueux de Josh Giddey : ce Bulls – Lakers restera comme l’un des plus beaux matchs de la saison 2024-25 !

Le Thunder 2024-25 est l’équipe la plus victorieuse en saison régulière de l’histoire de la franchise ! 61 victoires, on va jusqu’où ?

Les Rockets s’offrent Utah en détente, l’inverse aurait surpris.

Les Kings font de même face aux Blazers.

La nuit des Français

Zaccharie Risacher (vs. Heat) : 5 points, 4 passes à 2/5 au tir.

Alexandre Sarr (vs. Pacers) : 22 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre à 8/15 au tir.

Rayan Rupert (vs. Kings) : 2 minutes.

Le highlight de la nuit

LE GAME WINNER AU BUZZER MONUMENTAL DE JOSH GIDDEY FACE AUX LAKERS ! 🔥

DU MILIEU DE TERRAIN, C’EST COMPLÈTEMENT DINGUE 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/CToP2E1WZ8

