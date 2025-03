Le Sweet 16 de la March Madness a démarré cette nuit. Cooper Flagg a été exceptionnel dans la victoire de Duke, Texas Tech est revenu de l’enfer tandis qu’Alabama a battu le record de 3-points dans un match. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

East Region

Alabama (#2) – BYU (#6) : 113-88

– BYU (#6) : 113-88 Duke (#1) – Arizona (#4) : 100-93

West Region

Florida (#1) – Maryland (#4) : 87-71

– Maryland (#4) : 87-71 Texas Tech (#3) – Arkansas (#10) : 85-83 (prolongation)

La perf’ : Cooper Flagg sensationnel (30 points)

S’il vous fallait une preuve supplémentaire concernant la légitimité de Cooper Flagg en tant que futur numéro un de Draft, la voici.

Face à Arizona cette nuit, le phénomène de Duke a tout cassé : 30 points, 6 rebonds, 7 passes, 1 interception, 3 contres, le tout à 9/19 au tir dont 3/5 à 3-points et 9/10 aux lancers-francs. Une véritable masterclass pour porter les Blue Devils vers 100-93 contre une équipe d’Arizona accrocheuse, et portée par Caleb Love (35 points).

“C’est l’une des meilleures performances que j’ai pu voir en March Madness” a déclaré son coach Jon Scheyer.

Zoom sur la performance XXL de Cooper Flagg

Cooper Flagg BOUILLANT face à Arizona en March Madness 🔥

🔹30 points

🔹6 rebonds

🔹7 passes

🔹3 contres

🔹9/19 au tir, 3/5 du parking

Duke écarte Arizona (100-93) et s’envole vers le Elite Eight. Le prospect continue de monter en régime !✨ pic.twitter.com/VSsAivU2NR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2025

Le moment fort : Texas Tech revient de l’enfer

Pendant longtemps, on a cru que les hommes de John Calipari (Arkansas) allaient réaliser un nouveau gros coup après avoir éliminé Rick Pitino et St. John’s au tour précédent. Les Razorbacks menaient en effet 61-45 avec dix minutes à jouer en deuxième mi-temps. Ils menaient même de 13 points (69-56) à moins de cinq minutes de la fin.

Et puis le match est devenu complètement fou.

Sous l’impulsion de Christian Anderson et Darrion Williams, Texas a réalisé un comeback de fou malade, Williams plantant le 3-points de l’égalisation à neuf secondes du buzzer final. Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup en prolongation, mais c’est encore ce diable de Williams qui s’est montré clutch comme pas permis, avec le lay-up de la victoire.

DARRION WILLIAMS SENDS TEXAS TECH TO THE ELITE 8@TexasTechMBB wins a THRILLER in OT over Arkansas 😱 #MarchMadness pic.twitter.com/cQ4IrWIQUC

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

Mais aussi : Florida et Alabama taille patron

Dans les deux autres matchs de la nuit, la hiérarchie a été respectée et le suspense n’était pas vraiment au rendez-vous.

Alabama a confirmé sa montée en puissance en s’imposant 113-88 contre BYU. Mark Sears, l’une des stars du tournoi, a été monstrueux avec 34 points et 8 passes, à 10/16 à 3-points ! Le Crimson Tide a terminé avec 25 tirs primés au total, un chiffre presque habituel en NBA aujourd’hui mais énorme pour un match de March Madness. La preuve : c’est tout simplement un record all-time !

Mark Sears was ON FIRE in a dominant Sweet 16 performance 😤

🔥 34 PTS | 10 3PT | 8 AST | 3 STL@AlabamaMBB moves on to the Elite 8 📈#MarchMadness pic.twitter.com/mfrZbknoGd

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

Les Florida Gators ont eux aussi montré la puissance de leur collectif (six joueurs à minimum 10 points) contre Maryland, s’imposant sans trembler 87-71. Florida a fait la diff’ en deuxième période malgré la belle perf’ du futur joueur NBA Derik Queen (27 points). Les Gators rencontreront Texas Tech au prochain tour.

Quelques highlights

An unreal 35-point performance from Caleb Love in the Sweet 16 🤯

Left it all out on the floor 👏 #MarchMadness pic.twitter.com/EHPTLcqvA7

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

WE ARE ALL TIED UP IN SAN FRAN 😱#MarchMadness pic.twitter.com/zIIivU4ZmG

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

EVERY ALABAMA THREE FROM THEIR RECORD BREAKING PERFORMANCE 🤯

25 THREES. UNREAL. 😱#MarchMadness pic.twitter.com/HSAX4kHE3b

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

Walter Clayton dancing to the cup 🥤#MarchMadness pic.twitter.com/9ONlntVNhM

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

GATORS BEGINNING TO ROLL IN SAN FRAN 👀#MarchMadness @GatorsMBK pic.twitter.com/v6a327Bst1

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2025

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

0h09 : Michigan State (#2) – Ole Miss (#6)

0h39 : Tennessee (#2) – Kentucky (#3)

2h39 : Auburn (#1) – Michigan (#5)

3h09 : Houston (#1) – Purdue (#4)

Les affiches connues de l’Elite Eight :

Florida (#1) – Texas Tech (#3)

Duke (#1) – Alabama (#2)

Le bracket de la March Madness