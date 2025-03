Un jour après avoir gagné au buzzer à Indiana, les Lakers sont tombés à la sirène cette nuit sur le parquet des Bulls après un shoot improbable de Josh Giddey. Une défaite très difficile à avaler pour la bande de J.J. Redick.

Perdre un match au buzzer, c’est toujours difficile. Perdre un match au buzzer sur un tir du milieu de terrain, ça l’est encore plus. Mais alors perdre un match sur un buzzer du milieu de terrain après avoir mené de cinq points à douze secondes de la fin, y’a vraiment de quoi être dévasté.

“Dévasté.”

C’est justement le terme qu’a utilisé J.J. Redick en conférence de presse d’après-match. “C’est une sacrée manière de perdre un match de basket” a ajouté le coach des Lakers.

JJ Redick after Josh Giddey buzzer-beater game-winner

“Devastation. It’s a hell of a way to lose a basketball game.”pic.twitter.com/patVhqKrdw

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 28, 2025

Cinq jours après avoir pris l’eau face aux Bulls à Los Angeles, les Lakers voulaient rendre la pareille cette nuit et semblaient bien partis pour le faire. LeBron James et ses copains menaient en effet 96-78 avec dix minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Mais c’est alors que les Bulls ont pris feu à 3-points : 11/14 du parking dans l’ultime période.

Cela nous amène dans les deux derniers instants du match, où les Lakers ont choke bien comme il faut.

Ils étaient encore en tête 115-110 avec douze secondes à jouer. La suite ? Ils ont accordé un 3-points dans le corner à Patrick Williams. -2. LeBron a ensuite réalisé un “horrible turnover” (ce sont ses mots) sur la remise en jeu, le King se faisant intercepter par Josh Giddey avant un nouveau tir primé de Coby White. Menés d’un point dans l’euphorie générale, les Lakers ont certes repris l’avantage sur un lay-up d’Austin Reaves. Mais Giddey a ensuite terrassé Los Angeles du logo des Bulls.

BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE ⚡️

Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.

Coby White for the lead with 6.1 seconds left.

Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.

Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.

CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1

— NBA (@NBA) March 28, 2025

En pleine bataille pour les places 2 à 5 à l’Ouest, les Lakers ont laissé échapper une précieuse victoire et ça pourrait leur coûter cher au moment de faire les comptes. Los Angeles (qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs) est désormais quatrième avec un bilan de 44 victoires – 29 défaites.

Source déclaration : conférence de presse d’après-match