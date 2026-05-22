Pari NBA : Shai Gilgeous-Alexander en mode playmaker face aux Spurs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 22 mai 2026, on garde les bonnes habitudes avec un match crucial au programme entre les Spurs et le Thunder ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Spurs (1,83) – Thunder (2,15)

Le pari du jour

Shai Gilgeous-Alexander termine meilleur passeur du match Spurs – Thunder (2,05) : réputé avant tout pour ses qualités de scoreur, Shai Gilgeous-Alexander tourne à quasiment 8 passes de moyenne sur les Playoffs et 10,5 sur le début de série face aux Spurs. Ses adversaires le prennent beaucoup à deux pour le forcer à lâcher la balle, et il le fait plutôt bien. On va voir si San Antonio adoptera cette stratégie face à lui au Game 3 mais quoi qu’il arrive, SGA semble être le mieux placé pour terminer la rencontre en tant que meilleur passeur. En dehors de Stephon Castle, son principal concurrent avec 9,5 passes de moyenne sur la série (mais coupable de beaucoup de pertes de balle), aucun autre joueur des deux camps ne dépasse les 4,5.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).