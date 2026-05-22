Avant le Game 3 entre les Spurs et le Thunder ce soir, une statistique a de quoi donner des sueurs froides aux fans de San Antonio. Quand Victor Wembanyama n’est pas sur le terrain, Oklahoma City se régale.

Les Spurs ont réussi leur mission de prendre un match au champion en titre sur ses terres. Mais s’ils veulent remporter la série, ils devront mieux gérer les minutes où leur Alien n’est pas sur le terrain.

+17 avec Wemby, -19 sans Wemby

Ce n’est un secret pour personne, Victor Wembanyama est l’un des joueurs les plus impactants en NBA des deux côtés du terrain, probablement même le plus impactant de tous. Cela vaut peu importe l’adversaire, même le Thunder.

Sur les deux premiers matchs de la série entre San Antonio et Oklahoma City, les Spurs ont un avantage de 17 points sur le champion en titre en l’espace de 86 minutes. Un avantage qui a surtout été créé au Game 1, quand Victor a planté 41 pions et 24 rebonds sur la tête d’OKC. En plus de sa contribution au scoring et au rebond, Victor Wembanyama a fait des misères au Thunder en défense. Selon les stats de la NBA, Oklahoma City n’a shooté qu’à 36,9% avec Wemby sur le parquet dans le Game 1 (31/84). Quand il était sur le banc ? 58,8% (10/17) !

Et cela nous amène spécifiquement au point suivant : les difficultés rencontrées par les Spurs lors des minutes sans Wemby.

En seulement 20 minutes de jeu sur l’ensemble des deux matchs, San Antonio a pris 19 points dans les dents par le Thunder quand Victor se reposait. Un chiffre qui a de quoi inquiéter pour la suite. Durant la saison régulière et même en début de Playoffs, les Spurs avaient montré leur capacité à bien jouer sans leur Alien et à rester une équipe très compétitive. Contre le Thunder ? Ce n’est pas du tout la même histoire.

Offensivement, OKC retrouve sa zone de confort sans les 2m24 de Wemby dans la raquette, ce qui s’explique par une agressivité beaucoup plus marquée vers le cercle et des opportunités qui s’ouvrent donc naturellement. L’impact de Luke Kornet – pas à 100% – est beaucoup trop insuffisant pour compenser un minimum. Et de l’autre côté du parquet, on sait à quel point la menace globale – et surtout aérienne – de Victor attire les défenses, facilitant ainsi la vie de ses copains. L’absence de De’Aaron Fox se ressent beaucoup, la blessure de Dylan Harper au Game 2 a également joué, les Spurs se transformant en machine à pertes de balle avec Stephon Castle comme unique vrai ball handler à l’arrière.

Le Thunder, à travers sa profondeur d’effectif, possède d’énormes ressources que même les Spurs ont parfois du mal à contenir, encore plus avec leurs blessés actuels. Certes, vous nous direz qu’OKC doit faire sans Jalen Williams, mais le Thunder a joué une grande partie de la saison sans J-Dub et Mark Daigneault fait beaucoup plus tourner ses lineups. Petite info via Basket-Reference : cinq joueurs des Spurs ont joué entre 90 et 70 minutes sur les deux premiers matchs côté San Antonio, seulement un côté Thunder (Shai Gilgeous-Alexander). Tout ça pour dire que la fatigue risque de représenter un facteur de plus en plus important.

La « Wembanyama dépendance » des Spurs face à OKC illustrée en une stat :

– 86 minutes avec Wemby sur le terrain

– Les Spurs sont à +17

– 20 minutes sans Wemby sur le terrain

– Les Spurs sont à -19

(s/o @ZachLowe_NBA) pic.twitter.com/1JzB8PN5Uj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Avoir une « Wembanyama-dépendance », c’est évidemment logique au vu du niveau exceptionnel de Victor. Mais les Spurs se font pour l’instant surclasser par le Thunder quand l’Alien ne joue pas, et devront montrer une meilleure résistance pour espérer prendre le contrôle de la série.

On le sait, le champion en titre a cette capacité pour trouver la moindre brèche et appuyer dessus à fond. Aux Spurs de montrer qu’ils peuvent garder la tête hors de l’eau sans Wemby, dès ce soir lors du Game 3.

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