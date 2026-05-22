LeBron James : une décision sur son avenir pas avant le mois d’août ?!

C’est peut-être le plus gros dossier de l’été à venir en NBA. Où jouera LeBron James la saison prochaine et sera-t-il encore dans la Grande Ligue ? L’ailier des Los Angeles Lakers s’est exprimé et semble encore loin d’une décision.

La planète NBA est pendue aux lèvres de LeBron James en cette fin de saison. L’un des plus grands joueurs de tous les temps pourrait prendre sa retraite où bien changer de franchise alors chacune de ses interventions est un événement à ne pas manquer.

Sur le podcast « Mind the Game » avec Steve Nash, l’ailier a laissé comprendre qu’il va prendre le temps de la réflexion ;

« À partir de fin juin, courant juillet à la Free Agency, peut-être même jusqu’en août, on pourra se faire une idée de ce à quoi ressemblera mon avenir. »

« You want to be excited about going to work every day. … And being around a group of guys that feel the same way and trying not to take steps backwards. »

LeBron James on what’s important to him as he enters free agency.

(via @mindthegamepod)pic.twitter.com/z6VMThjF7Q

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2026

Pourtant, selon Brian Windhorst, si l’enfant d’Akron souhaite rester aux Los Angeles Lakers, il va falloir qu’il le fasse savoir plutôt rapidement à la franchise californienne.

« S’il veut signer avec les Lakers pour une somme d’argent significative, il va devoir se décider à la mi-fin juin. »

Selon Shams Charania, c’est à ce jour le scénario le plus probable. Ce qui n’avait pourtant pas été le cas tout au long de la saison :

« Toutes les indications que j’ai pu avoir au cours de la saison me disent qu’il va jouer une saison de plus. Los Angeles est probablement sa préférence. Les Lakers veulent le voir revenir. Mais si LeBron arrive vraiment sur le marché des agents libres, il y aura beaucoup de contenders qui vont le convoiter. »

L’insider @ShamsCharania hier sur le @RichEisenShow :

« Toutes les indications que j’ai pu avoir au cours de la saison me disent qu’il va jouer une saison de plus.

Los Angeles est probablement sa préférence. Les Lakers veulent le voir revenir. Mais si LeBron arrive vraiment sur… https://t.co/LzjwyYfBGr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Vous l’aurez compris, il n’y a encore aucune certitude, mais les premiers signaux laissent penser qu’il y aura bien une 24e saison du King en NBA. Confirmation à venir, mais peut-être pas tout de suite…

Source texte : Mind the Game, ESPN, Shams Charania