Knicks – Cavs, Game 2 : New York fait le taf ! Apéro TrashTalk

Nouvelle nuit de Playoffs, et donc nouvel Apéro au programme. On va parler de la seconde victoire des Knicks cette nuit contre Cleveland, eux qui sont désormais à seulement deux victoires des Finales NBA.

Une bien belle chaîne YouTube !

Après une victoire à l’arrachée et un bon vieux choke des Cavs dans le Game 1, les Knicks ont gagné assez tranquillement dans ce Match 2. Les hommes de Mike Brown ont fait le boulot (et on va voir comment), tandis que les Cavs, eux, sont maintenant dos au mur. On lance ainsi quelques pistes pour inverser la tendance dans l’Ohio afin d’éventuellement revenir de ce 2-0 (coucou Donovan).