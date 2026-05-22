Josh Hart en mode facteur X : 26 points, record personnel en Playoffs !

L’homme de ce Game 2 entre les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers est Josh Hart. L’ailier a réussi le meilleur match statistique de sa carrière en Playoffs avec 26 points, 4 rebonds et 7 passes décisives.

Pour pouvoir mieux défendre sur Shai Gilgeous-Alexander, les San Antonio Spurs ont choisi, depuis le début de la série face au Oklahoma City Thunder, de laisser Alex Caruso seul en attaque. Le divin chauve brille, mais cette stratégie a tout de même porté ses fruits notamment lors du Game 1.

Une inspiration pour Kenny Atkinson ? Peut-être. Il fallait plus gêner Jalen Brunson ce soir et pour ce faire, les Cavs ont fait l’impasse sur Josh Hart. Et malheureusement, tous les paris ne se gagnent pas. L’ailier a fait payer très cher ce choix en réalisant une superbe performance : 26 points, 7 passes décisives, 4 rebonds et 2 interceptions à 10/21 au tir dont 5/11 de loin.

Josh Hart a été la clé de ce Game 2 en punissant la défense des Cavs qui faisait l’impasse sur lui :

🔸 26 points (record en Playoffs)

🔸 4 rebonds

🔸 7 passes décisives

🔸 10/21 au tir (dont 5/11 à 3-points)

Il va falloir s’adapter côté Cavs… 👀 pic.twitter.com/oUnXFxpKfV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Josh Hart a réagi en interview d’après-match :

« J’ai juste continué à shooter. Je savais que ça allait être leur plan de jeu. J’ai continué à faire mon travail. » « Je n’ai pas d’égo, ça s’en est allé de mon coeur il y a bien longtemps. »

Les highlights des 26 points de Josh Hart cette nuit face aux Cavs ! 🎥

Son record en Playoffs.pic.twitter.com/Eq8xFkeppJ

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Lors de la saison régulière, l’ancien de Villanova a tourné à plus de 40% à 3-points et avec cette performance, il a envoyé un message clair et net : il n’est peut-être pas le bon type à laisser tout seul.

Le problème, c’est que tous les autres membres du 5 majeur des Knicks sont au moins aussi adroits et qu’il ne semble pas y avoir de bonne solution. C’est d’ailleurs ce qui rend cette équipe si redoutable. Alors si la tactique change au prochain match, Mike Brown et ses hommes devront trouver une autre manière de sanctionner la défense des Cavs, mais si rien ne bouge, Josh Hart s’apprête peut-être à vivre la plus belle série de sa carrière !