Tout juste revenu d’une blessure aux ischios, Jalen Williams a fait une rechute cette nuit lors du Game 2 face aux Spurs. L’inquiétude est de mise à Oklahoma City…

J-Dub avait réussi un retour convaincant en jouant 37 minutes très intenses au Game 1, après quasiment un mois d’absence (six matchs) pour une blessure aux ischio-jambiers. Malheureusement, il doit déjà retourner à l’infirmerie.

Williams n’a joué que sept minutes au Game 2 avant de rejoindre les vestiaires, poche de glace derrière la cuisse. Il n’est plus revenu par la suite.

JDub having hammy issues again pic.twitter.com/Nf3wccUuct

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 21, 2026

Le coach du Thunder Mark Daigneault a indiqué que Jalen Williams allait passer des examens ce jeudi (via ESPN). Sachant que la blessure est au même endroit que la précédente (ischio-jambiers de la jambe gauche), il y a de quoi être inquiet sur la disponibilité du bonhomme pour la suite de la série. Il existe un scénario où J-Dub est tout simplement OUT pour le reste des matchs face aux Spurs, peu importe combien de temps durera la série.

Ce qui est plus rassurant côté OKC, c’est que le Thunder a prouvé sa capacité à gagner sans Williams cette saison (64 victoires malgré seulement 33 matchs pour J-Dub, six victoires en six matchs en Playoffs sans lui, sept si on compte la victoire de cette nuit).

« Évidemment, s’il n’est pas là, c’est un coup dur » a déclaré Shai Gilgeous-Alexander. « Mais je crois en cette équipe. On a joué beaucoup de matchs sans lui. On a gagné de gros matchs sans lui. Je pense qu’on peut faire le boulot. Mais quand vous perdez un joueur de ce calibre, peu importe à quel point votre équipe est forte, ça fait mal. »

Jalen Williams blessé, les Spurs n’ont pas pu en profiter, eux qui ont également leurs problèmes de blessures : De’Aaron Fox a raté un deuxième match consécutif, et Dylan Harper n’a pas terminé le Game 2…