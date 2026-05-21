Dylan Harper touché aux ischios, inquiétude à San Antonio…

Alors qu’il réalisait jusque-là une bonne performance et qu’il venait d’être élu dans la All-Rookie First Team, Dylan Harper s’est vu contraint de quitter le terrain après un atterrissage compliqué sur un layup. L’ischio droit semble touché, l’inquiétude règne dans le Texas !

Déjà privé de De’Aaron Fox, qui n’a toujours pas joué une minute dans ces Finales de Conférence, la rotation extérieure des Spurs a pris un nouveau coup cette nuit en se voyant retirer son joyau de 20 ans. Dylan Harper a quitté la rencontre et n’est plus revenu après s’être blessé à l’ischio droit sur une tentative de layup.

Dylan Harper s’est blessé sur cette action cette nuit.

Il a tenté de revenir en jeu mais le staff des Spurs a dit non.

Pas de nouvelles pour l’instant, on croise les doigts pour un retour rapide. 🙏pic.twitter.com/rl6rDTJyIA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Le rookie du Texas faisait pourtant un bon match jusque-là. 12 points à 50% au tir, 2 rebonds et 3 passes en 25 minutes de jeu, apport non négligeable et dont l’absence en fin de rencontre a sans doute bien handicapé les Spurs dans leur quête manquée du 2-0. Maintenant, qu’est-ce que l’on peut espérer pour l’Éperon ?

Difficile à dire pour l’instant, tant l’organisation Spurs est restée très vague en ne spécifiant rien d’autre qu’une « blessure à la jambe ». Seule lueur d’espoir, Harper a tenté de revenir sur le banc avant qu’un membre du staff ne l’en empêche. Il ne semblait pas particulièrement mal en point alors on s’accroche à ce que l’on peut, parce que ça commence à faire beaucoup niveau blessures là !

De’Aaron Fox toujours absent comme dit précédemment, Dylan Harper désormais, et Jalen Williams côté Thunder lui aussi touché aux ischios et contraint de ne jouer que 7 minutes sur ce Game 2. Pitié que tout le monde puisse revenir au plus vite, y a une série all-time à envoyer !

Je sais que les blessures font partie du sport et du basket NBA.

Mais purée…

Jalen Williams OUT, Dylan Harper OUT, De’Aaron Fox qui n’a toujours pas joué, Ajay Mitchell touché en fin de match.

Chers dieux du basket, please ne nous gâchez pas cette série all-time.

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