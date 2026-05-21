Victor Wembanyama a subi un « traitement de faveur » physique de la part de la défense du Thunder cette nuit. Attrapé, bousculé, l’Alien ne se défile pourtant pas face à ce défi, un simple nouveau jour sous le soleil pour Wemby !

Difficile de parler de ce Game 2 entre Spurs et Thunder sans évoquer l’intensité physique mise par OKC en défense. Les potards étaient poussés au maximum, souvent même quitte à clairement dépasser les limites et prier pour ne pas être puni (Hartenstein le tirage de cheveux… sérieux ?).

Mais s’il y en a un qui ne se défilera jamais face à un défi physique c’est bien Victor Wembanyama :

« Il faut s’imprégner de cette énergie, tout simplement. Ce n’est pas différent des 12 premiers matchs (de Playoffs). »

🎙️ Victor Wembanyama sur la défense physique et parfois plus que limite d’Isaiah Hartenstein (via @hugo_levay) :

« Il faut s’imprégner de cette énergie, tout simplement. C’est pas différent des 12 premiers matchs (de Playoffs). » pic.twitter.com/GKM4ZvzONM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Chahuté depuis le début de son run de Playoffs, l’Alien ne trouve rien de nouveau à cette intensité proposée par le Thunder. Il faut dire que quand tu t’es coltiné Jaden McDaniels, Naz Reid et Rudy Gobert au tour précédent, normalement t’es bien entraîné.

Isaiah Hartenstein a été plus que limite cette nuit, on était parfois plus proche du catch que du basket, mais si les arbitres ne sifflent pas, alors qu’il en soit ainsi. Victor Wembanyama commence à être un habitué de ces « traitements de faveur » et ça ne l’a pas empêché de nous servir un premier run de Playoffs exceptionnel. Hâte de voir comment se passera le Game 3 !