Preview Knicks – Cavs, Game 2 : comment relever la tête pour Cleveland ?

Le Thunder a égalisé à 1-1 contre les Spurs cette nuit, et c’est exactement ce que chercheront à faire les Cavs face aux Knicks. Assommés à la fin du Game 1, Cleveland va devoir reprendre ses esprits et vite, mais comment faire après une défaite si cruelle ?

Les Cavs auraient dû se pointer pour ce Game 2 en menant 1-0. Schéma défensif parfait, une attaque qui tournait fort une fois que les tirs se sont mis à rentrer, du mouvement de balle, Kenny Atkinson et ses hommes avaient aligné tous les ingrédients. Il n’y avait plus qu’à déguster mais les hommes de l’Ohio se sont foutus la fourchette dans le palais.

22 points d’avance à 7min44 du buzzer final avant de perdre lamentablement en prolongation. Alors oui, les Knicks se sont mis à tout mettre dedans avec parfois beaucoup de réussite tandis que Sam Merrill a vu son potentiel game-winner faire gamelle.

Mais il y a quand même une grosse faute professionnelle là-dedans. La défense désastreuse de James Harden, les choix cataclysmiques de Kenny Atkinson, et une attaque aussi statique que Charles Xavier dans une piscine. La frustration doit habiter le coeur des Cavaliers depuis 48h, alors comment faire pour s’en relever ?

Craque total des Cavs.

J’ai pas les mots, c’est historique.

C’est statistiquement le plus gros choke d’un dernier quart temps depuis 1970 en Playoffs.

T’avais 22 POINTS D’AVANCE dans le money time… et tu perds ?

C’est terrible… pic.twitter.com/MzWiE65pEU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Peut-être en se focalisant sur les 40 premières minutes de ce Game 1. Car si le finish a été d’une immondice sans nom, comme dit précédemment, les Cavs faisaient un pur match de basket jusque-là, et c’est justement quand la clique de Donovan Mitchell s’est éloignée de ce plan de jeu qu’elle a pris le bouillon !

Va falloir repartir sur les mêmes bases. Pertinent par exemple d’avoir un des deux grands (souvent Jarrett Allen) au marquage de Josh Hart pour le laisser ouvert derrière l’arc et s’offrir la liberté de venir couvrir en deuxième rideau si un Knick drivait. Les fautes intentionnelles pour envoyer Mitchell Robinson sur la ligne des lancers et le rendre quasi inutilisable, ça aussi c’était du très bon.

Cleveland a les armes pour se défendre, c’est clair et net, mais attention à ne pas regretter ce Game 1 sur toute la série. Faut remettre le pied à l’étrier dès ce soir pour espérer quelque chose. En espérant que Donovan Mitchell soit à 100% car Spida semblait bien diminué en fin de Match 1…

Donovan Mitchell s’est blessé dans le money time cette nuit…

En tout cas il a quitté le match en boitant et semblait totalement hors du jeu après avoir envoyé une belle perf.

À surveiller… pic.twitter.com/BfSFTZoQcg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Rendez-vous à 2h du matin cette nuit pour le Game 2. Voyons comment les Cavs répondront au choc subi lors de la première manche !