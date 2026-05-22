Les New York Knicks ont été plus solides sur la longueur du match. Ils se sont imposés 109 à 93 face aux Cleveland Cavaliers et mènent désormais 2 à 0 dans la série. Les Finales NBA sont plus proches que jamais…

18-0 : le head-to-head entre Rafael Nadal et son « rival » Richard Gasquet, mais aussi le run qui a permis aux New York Knicks de s’imposer dans le Game 2 de la série face aux Cleveland Cavaliers. Si le score final semble révéler une rencontre déséquilibrée, c’est seulement en seconde mi-temps que les hommes de Mike Brown ont construit leur victoire.

Car au début du troisième quart-temps et alors que les Cavs étaient revenus à hauteur, Jalen Brunson a pris les choses en main et a été à l’origine d’un run décisif. Six minutes pendant lesquelles les Knicks ont haussé les curseurs des deux côtés du parquet et ont prouvé qu’ils étaient la meilleure équipe.

Les highligts du run de 18-0 des Knicks qui a (définitivement ?) fait basculer le match ! 🔥🍿 pic.twitter.com/lRf99ZSM2m

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Si le Capitaine a été énorme à la distribution (14 passes décisives), l’homme du match s’appelle Josh Hart. La défense de l’Ohio a choisi de faire l’impasse sur l’ailier… mauvaise idée. Il a réussi le meilleur match statistique de sa carrière en Playoffs avec 26 points, 7 passes décisives et 4 rebonds à 10/21 au tir dont 5/11 de loin. Il a tout simplement condamné toute la tactique défensive de Cleveland.

Les highlights des 26 points de Josh Hart cette nuit face aux Cavs ! 🎥

Son record en Playoffs.pic.twitter.com/Eq8xFkeppJ

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Et comme de l’autre côté, les hommes de Kenny Atkinson ont été incapables de rentrer le moindre panier : 39% au tir, 26% à 3-points (4/25 après le 1er QT) 69% aux lancers-francs. Forcément ça s’est compliqué.

Evan Mobley a commencé fort, Donovan Mitchell a fini de manière satisfaisante, mais au global, les leaders de l’équipe sont passés à côté. James Harden et Sam Merrill ont particulièrement été en difficulté !

Alors que chez les Knicks, le 5 majeur est de plus en plus à la fête dans ces Playoffs. En plus des deux hommes déjà cités, Karl-Anthony Towns a maintenu à lui seul son équipe en vie en début de match, Mikal Bridges a été proprissime (9/12 au tir) et OG Anunoby a retrouvé du rythme après son retour de blessure compliqué.

Karl-Anthony Towns pour démarrer le match, Jalen Brunson pour distribuer (14 passes décisives), Mikal Bridges et OG Anunoby pour prendre le relais de leurs leaders…

Oui, Josh Hart va prendre la lumière après ce Game 2, mais c’est tout le 5 majeur des Knicks qui brille ! ✨ pic.twitter.com/7B33NqaaNv

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Les protégés de Spike Lee n’ont pas donné l’impression de faire leur meilleur match. La défense n’a pas été dingue, notamment au deuxième quart-temps, le banc n’a pas beaucoup impacté, Jalen Brunson peut être encore plus dangereux au scoring et pourtant ils possèdent une marge. En 2026, ça semble clair, New York est la meilleure équipe de la Conférence Est.

Rendez-vous ce samedi soir pour le prouver à nouveau et mettre un pied et quatre orteils en Finales NBA !