Les Knicks (9 victoires de suite) sur un rythme de champion NBA

En s’imposant en patron face à Cleveland cette nuit, New York a enchaîné une neuvième victoire de suite en Playoffs avec un différentiel de points record. Si l’on en croit les livres d’histoire, les Knicks seront champions NBA en juin prochain.

+221.

C’est le différentiel de points des Knicks sur leurs douze premiers matchs des Playoffs 2026. C’est simple : aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’avait dépassé les 200 à ce stade. Et parmi les cinq équipes que New York devance dans cette statistique, toutes ont remporté le titre de champion dans la foulée.

9 victoires de suite en Playoffs pour les Knicks, et surtout le meilleur différentiel all-time après 12 matchs (+221).

Ils devancent : Warriors 2017, Bucks 1971, Lakers 1987, Thunder 2025, Bulls 1996.

Le point commun entre ces équipes ? Elles ont toutes fini Champion NBA. 👀👀 pic.twitter.com/dnpGRfcLrv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Depuis le petit accrochage face aux Hawks au premier tour (menés 2-1), les Knicks ont remporté neuf matchs de suite – record de franchise – et affichent le plus grand total de victoires sur ces Playoffs 2026 avec dix. Neuf de ces matchs ont été gagnés avec minimum dix points d’écart. Et New York possède la deuxième meilleure attaque ainsi que la deuxième meilleure défense des Playoffs, résultant en un net rating de +18,8 (1er sur les Playoffs NBA).

Vous l’avez compris, les Knicks sont sur un rythme de champion NBA. Alors que le Thunder et les Spurs sont habituellement considérés comme les grands favoris pour le titre, New York montre qu’il faut aussi compter sur eux, surtout si Oklahoma City et San Antonio se tirent dans les pattes pendant sept matchs…