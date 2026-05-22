C’était l’une des principales storylines du Game 2 : la défense très physique – et surtout très limite – d’Isaiah Hartenstein sur Victor Wembanyama, qui a réussi à réduire l’impact de l’Alien près du cercle et ainsi aidé le Thunder à l’emporter. De quoi faire de l’arbitrage un thème central du match à venir ce soir.

On ne sait pas comment il a réussi cet exploit, mais Isaiah Hartenstein n’a terminé qu’avec quatre fautes au compteur au Game 2 alors qu’il a employé des méthodes de catcheur pour pourrir la vie de Victor Wembanyama.

Tout au long de la rencontre, et surtout après, nombreux sont ceux qui se demandaient comment le pivot d’Oklahoma City a pu finir la rencontre.

Je sais pas ce qui va se passer pour la suite de la série mais je suis sûr d’une chose :

Les Spurs vont envoyer une petite (ou grosse) compilation sur les « méthodes » utilisées par Hartenstein dans le Game 2, sur Wemby mais pas que.

Hâte de voir comment la prochaine rencontre va…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

À sa décharge, Isaiah Hartenstein n’a fait que remplir sa mission (et il l’a très bien fait) en profitant du laxisme des arbitres dans le Game 2. La mission des officiels, c’est de mettre des limites afin qu’on reste dans un match de basket au lieu de basculer dans un ring de WWE. Et pour le coup, eux, ils ne l’ont pas remplie.

C’est ainsi que l’arbitrage devient peut-être le paramètre le plus important du Game 3 à venir.

La manière dont les arbitres vont laisser la place ou non aux contacts ultra physiques pourrait tout simplement déterminer l’issue de la rencontre. Non pas qu’on veuille mettre toute la responsabilité sur les hommes au coup de sifflet, mais on voit en ce début de série que le visage des deux équipes est bien différent quand Hartenstein est sur le terrain pour se frotter à Wemby, que lorsqu’il est sur le banc.

Il sera très intéressant de voir si les officiels vont resserrer les boulons après ce qu’il s’est passé au Game 2. Les arbitres ne veulent évidemment pas perdre le contrôle de la série, et on peut donc logiquement s’attendre à voir plus de coups de sifflet, tout particulièrement dans la bataille Isaiah Hartenstein vs Victor Wembanyama.

Mais pour cela, Wemby et les Spurs devront faire leur part du boulot.

🎙️ Shai Gilgeous-Alexander sur l’impact physique d’OKC face à Wemby :

« Tout bon joueur doit ressentir la défense. Il est très différent, c’est difficile de se préparer à ça. Mais il faut essayer plusieurs choses, varier. Et c’est ce que nous avons fait. »pic.twitter.com/AG7LPBBEoP

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Que doit faire Wemby ? Attaquer Isaiah Hartenstein

« Il faut s’imprégner de cette énergie, tout simplement. C’est pas différent des 12 premiers matchs (de Playoffs). »

Voici ce qu’a déclaré Victor Wembanyama quand il a été interrogé sur l’impact physique de la défense du Thunder et les méthodes « à la limite » employées par Isaiah Hartenstein. Cela nous donne un aperçu de la manière avec laquelle l’Alien pourrait répondre sur le terrain.

Un peu comme face aux Wolves au tour précédent, Wemby doit combattre le feu par le feu. Traduction en termes basket : être agressif et répondre physiquement au défi adverse. Les arbitres ne vont pas « offrir » des coups de sifflet à Victor juste parce qu’il a été malmené au Game 2, par contre ils auront sans doute la gâchette plus facile quand Wembanyama ira au contact avec Hartenstein. Victor devra absolument jouer là-dessus.

Son coach Mitch Johnson, lui, devra faire les ajustements nécessaires pour permettre à Victor de se rapprocher à nouveau de la raquette malgré la présence du pivot d’OKC, et notamment le jouer en un-contre-un vers le cercle. Car c’est comme ça que les fautes se provoquent le plus.

🎙️ Victor Wembanyama sur la défense physique et parfois plus que limite d’Isaiah Hartenstein (via @hugo_levay) :

« Il faut s’imprégner de cette énergie, tout simplement. C’est pas différent des 12 premiers matchs (de Playoffs). » pic.twitter.com/GKM4ZvzONM

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Ce que le Thunder a réussi à faire avec Hartenstein, c’est réduire drastiquement la domination de Wemby au cercle, le repoussant vers l’extérieur. Cela n’a pas empêché Victor de peser statiquement (21 points, 17 rebonds, 6 passes, 3/7 à 3-points) mais son impact global était bien plus faible que dans son Game 1 monstrueux. La présence de l’intérieur du Thunder a ajouté une dimension physique incontestable à la série, amenant rebond et défense après un premier match où OKC avait surtout mis des extérieurs en couverture sur Wembanyama. Dans le même temps, tout cela a usé le phénomène français.

Si l’Alien arrive à sortir Isaiah Hartenstein du jeu, notamment en provoquant des fautes qui limiteraient son temps de jeu passé sur le terrain, les Spurs pourront potentiellement retrouver leur « zone de confort » (façon de parler hein, car RIEN n’est confortable dans cette série…) du Game 1, et Wemby son impact. Alors bien sûr, le coach du Thunder Mark Daigneault a sans doute d’autres tours dans son sac pour éviter le scénario du premier match, mais ce paramètre s’annonce crucial lors du Game 3 à venir.

Vous l’avez compris, les arbitres détiennent l’une des clés du match, et ce sera à Victor Wembanyama et aux Spurs de les forcer à prendre leurs responsabilités. Ce n’est que comme ça qu’ils se faciliteront la vie pour potentiellement prendre le contrôle de la série.

Allez, rendez-vous cette nuit à 2h30 pour une rencontre qui pourrait représenter un vrai tournant.