Josh Hart prend ses distances vis-à-vis des statistiques avancées

Malgré deux belles victoires et des statistiques qui placent les Knicks dans le rythme d’un futur champion, Josh Hart (auteur d’un Game 2 remarquable) a tenu en conférence de presse à recadrer le débat, invitant à ne pas trop s’appuyer sur ces chiffres.

Josh Hart été dominant dans le Game 2, le facteur X qui a fait basculer la rencontre en faveur de New York. Une rencontre gagnée, la neuvième de suite en Playoffs cette saison, et surtout, un différentiel de points sur la campagne actuelle (+221) qui place les Knicks sur les traces de grandes équipes, toutes couronnées.

On peut par exemple citer les Warriors de 2017. Un gage de la qualité de jeu, mais pas de l’avenir. Hart a tenu à le rappeler en conférence de presse… avec un certain humour.

Josh Hart choisit une métaphore… audacieuse pour parler des stats avancées :

« C’est comme un lampadaire pour une personne alcoolisée, elle peut s’appuyer dessus, mais ça ne va pas la ramener à la maison. » 😭 pic.twitter.com/HBaibxHQiy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Le fond du message est pourtant limpide : les Knicks ne doivent absolument pas se reposer sur le travail effectué mais plutôt se concentrer sur celui à faire. Les Cavaliers ne sont pas passés loin (à une cagade absolue près) de prendre le Game 1 à New York, et le plus dur reste quoi qu’il arrive devant les Bockers puisque la série part à Cleveland où la direction des Cavs a notamment mis en place un système de priorité dans la vente des places pour les résidents locaux.