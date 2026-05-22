WNBA : Gabby Williams et Janelle Salaün remportent leur duel face à Pauline Astier et Marine Johannes

Trois matchs ont animé la nuit WNBA, dont un gros duel entre quatre françaises. Gabby Williams et Janelle Salaün d’un côté pour les Valkyries, Pauline Astier et Marine Johannes de l’autre pour le Liberty, et ce sont bien les deux premières qui se sont imposées !

Les résultats de la nuit

Minnesota Lynx – Toronto Tempo : 100-72

New York Liberty – Golden State Valkyries : 70-87

Phoenix Mercury – Los Angeles Sparks : 88-97

Les regards étaient tournés sur la Big Apple durant cette nuit de WNBA. Le Liberty y affrontait les Valkyries dans un choc au bon nombre de tricolores, mais il y en a une qui est sortie du lot.

Gabby Williams a réalisé un super match avec 16 points, 2 rebonds et 2 passes. Si l’adresse globale n’est pas excellente (4 sur 11), elle cache en réalité un joli 4 sur 6 derrière l’arc. Parfait pour souligner la meilleure saison de Gabby pour l’instant de loin, avec ses 46,2% de moyenne (28,6% en carrière).

Gabby Williams…show out why don’t you?! 🤩

She led the @valkyries to their third win of the szn vs. the Liberty with her 16 PTS, 4 3 PM, 2 REB, and 2 AST!#WNBASeason30 pic.twitter.com/Tl4ZCBz1FE

— WNBA (@WNBA) May 22, 2026

Mais si les Valkyries se sont imposées aussi facilement, c’est également grâce à Janelle Salaün. Pas énormément d’adresse mais une belle contribution en défense avec 6 rebonds et 2 interceptions. Et puis quand ça tombait dedans, c’était bien bien smooth !

Janelle Salaun with the steal then smooth fade wheww pic.twitter.com/fPVbtEJ5xs

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) May 22, 2026

Match plus compliqué en revanche pour les deux Frenchies du Liberty. Pauline Astier avait pourtant super bien commencé avec 7 points rapides dans le premier quart avant de s’effacer face à la superbe défense de Golden State. Tandis que Marine Johannes, elle, n’a jamais réussi à régler la mire. Ce sera pour une prochaine fois !

Pauline Astier HIGH off glass. That ball was way up there. pic.twitter.com/CKQcTrjfx8

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) May 22, 2026

Le programme de la nuit :