Alors que les critiques sur Shai Gilgeous-Alexander et sa tendance à chercher les fautes continuent d’animer les réseaux sociaux en ces Finales de Conférence, Dillon Brooks profite du timing pour sortir un jeu de société pas comme les autres : « Unethical Hoops ».

On a tous joué au moins une fois au Docteur Maboul dans notre jeunesse. Dillon Brooks a choisi de nous offrir la version basket.

Cette fois-ci, on n’est pas sur une table d’opération avec un patient, mais sur un parquet avec le MVP de la NBA Shai Gilgeous-Alexander. Dillon explique le reste :

I can’t believe what I’m seeing: Dillon Brooks is collabing with Underdog on a SGA-themed Operation game.

“If you touch him, it’s a foul.” Unbelievable. 😭 pic.twitter.com/VSGi4OtcJK

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 21, 2026

Vous l’avez compris, quand vous touchez les parois avec la pince au moment d’attraper le ballon, une sonnerie retentit, comme si les arbitres sifflaient une faute pendant un match. Sur le board, on aperçoit toutes les stratégies employées par SGA pour obtenir des lancers-francs dans la vie réelle : « head snap », « rip through, « leg kick », « shoulder bump »…

Entre vilain et génie, la frontière est mince et Dillon Brooks le prouve. Le timing est absolument parfait quand on sait que le « flopping » de Shai Gilgeous-Alexander fait partie des gros sujets du moment. Dans le Game 2 entre le Thunder et les Spurs l’autre jour, nombreux sont ceux qui ont pointé du doigt la tendance de SGA à tomber au sol après les contacts.

Y’a vraiment un analyste qui a compté le nombre de fois où Shai Gilgeous-Alexander est tombé au sol sur ses tentatives de tir 😭😭

(s/o @tomhaberstroh) pic.twitter.com/HQ3849diCK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

On tient quand même à rappeler que Dillon Brooks et Shai Gilgeous-Alexander – récemment adversaires en Playoffs – évoluent tous les deux avec l’équipe nationale canadienne et qu’ils sont assez proches en dehors des parquets. Ils adorent se trashtalker, et nous on adore quand ils le font.