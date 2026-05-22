Qui est Pauline Astier ? La rookie française qui éblouit la planète WNBA !

Signée à l’intersaison par le New York Liberty, Pauline Astier a débarqué comme un raz-de-marée en WNBA. Titulaire dès ses débuts suite à l’absence de Sabrina Ionescu, la Française a surpris tout le monde en se hissant tout au sommet de la hiérarchie des rookies 2026. Mais d’où vient cette petite crack tricolore ?

Son profil en un clin d’oeil

Âge : 24 ans

24 ans Poste : meneuse de jeu

meneuse de jeu Équipe : New York Liberty (USK Prague en Europe)

New York Liberty (USK Prague en Europe) Taille : 1,79m

1,79m Statistiques 2025-26 en WNBA : 14,8 points, 4 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,2 interception à 62,2% au tir et 50% à 3-points, en 26,4 minutes de moyenne sur 5 matchs disputés

Son parcours

Commençons par le commencement histoire de mettre tout le monde à la page. Née le 15 février 2002 dans une famille de basketteurs, Pauline Astier n’a jamais trainée très loin de la balle orange. Formée à Tarbes, dans sa ville natale dès ses 6 ans, la Pyrénéenne s’est rapidement retrouvée à Bourges, là où elle fera ses premières armes en professionnel, à seulement 17 ans.

Six saisons passées dans le club berrichon de 2019 à 2025 qui seront couronnées de succès national mais aussi européen. Le TBB fera notamment le doublé championnat de France, dont Pauline Astier sera élue meilleure jeune joueuse, et EuroCup en 2022.

Un an plus tard, la Française sera également élue meilleure jeune d’EuroLeague, au plus haut niveau européen. Autant vous dire que ça fait un moment que son talent est reconnu par les observateurs.

Enfin, la Tarbaise s’est expatriée pour la première fois hors de l’Hexagone cette saison en signant à l’USK Prague (où elle a retrouvé Janelle Salaün et Valériane Ayayi). Malheureusement les rêves d’EuroLeague du club Tchèque seront détruits par le Saragosse de Carla Leite en quart de finale.

Mais qu’importe, car quelques mois plus tard, Pauline Astier a rejoint la WNBA en signant un contrat avec le New York Liberty de Marine Johannes. Pas de Draft pour la meneuse de jeu, mais tout de même un statut de rookie… et l’acclimatation a été très (très) rapide.

Propulsée dans le cinq majeur en raison de la blessure de Sabrina Ionescu, « Paupau » a tout de suite brillé aux côtés de notre Marine Johannes national. Un duo de Françaises à la tête du favori au titre cette saison, aussi spectaculaire qu’efficace. On l’avait pas vu venir mais bordel quel énorme kif !

Surtout qu’avec ses 15 points et 4 passes de moyenne par match, Pauline Astier se place tout en haut de la hiérarchie des rookies de cette saison 2026. De là à viser le titre de Rookie de l’Année, il n’y a qu’un pas, mais avant de se projeter trop loin, zoomons sur tout ce qui fait de la Tarbaise une joueuse si spéciale !

Les trois derniers matchs de Pauline Astier 🇫🇷 en WNBA :

20 points, 3 rebonds, 2 passes (cette nuit)

24 points, 5 rebonds, 3 passes

18 points, 5 rebonds, 7 passes

Une semaine de jeu et c’est pour l’instant… la meilleure scoreuse parmi les rookies !!pic.twitter.com/F1J7lfq9Js

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) May 15, 2026

Ses points forts

Playmaking elite !

Active en défense

Maturité

Pauline Astier est une meneuse de jeu dans ce qu’il y a de plus pur. Gestionnaire d’attaque exceptionnelle pour son jeune âge, capable de manipuler les défenses comme bon lui semble afin de driver, ou de distribuer la bonne passe dans le bon tempo. Ça manque peut-être parfois d’athlétisme en attaque mais compensé par un QI basket impressionnant.

Pauline Astier puts it in reverse ⏪

The rook’s got the last 7 PTS for the @nyliberty!

NYL-PDX | Prime | #WNBASeason30

Tap to watch: https://t.co/PAHWYyK2SP pic.twitter.com/sWowplXaY5

— WNBA (@WNBA) May 15, 2026

Lorsqu’elle a la balle en main, le match est à SON rythme. Elle était d’ailleurs la meilleure passeuse décisive du championnat tchèque (6,4 passes de moyenne) cette saison, en plus d’être la cinquième meilleure dans ce domaine en EuroLeague (5,6 passes de moyenne). Playmaking sur le toit de l’Europe !

Et cette maîtrise absolue en attaque est complétée par une défense plus qu’honorable. Encore une fois on ne parle pas là d’un profil à la mobilité latérale surhumaine, mais bien d’une pickpocket à l’intelligence surdéveloppée. Du haut de son mètre 79, Astier perturbe, gêne, rend chaque possession compliquée pour ses adversaires.

Des mains actives et un très bon sixième sens lorsqu’il s’agit de couper les lignes de passe l’ont mené à être une très grande intercepteuse cette saison en Europe. La meilleure du championnat Tchèque encore une fois avec 2,6 vols par rencontres, et 1,9 steal de moyenne en EuroLeague. Elle est pour l’instant la quatrième meilleure rookie de cet exercice en WNBA (1,2 interception de moyenne).

COOKIES 🍪

Pauline Astier swipes it and takes it to the other end for the finish! She’s up to 9 PTS to lead all scorers.

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— WNBA (@WNBA) May 13, 2026

Une leadeuse en attaque, de la bonne défense, ça fait déjà beaucoup de bon à mettre dans le dossier de Pauline Astier, mais tout ceci est magnifiée par une maturité impressionnante pour une joueuse qui vient de débarquer dans le grand bain de la WNBA.

Sélection de tirs formidable (62,2% de réussite pour une guard !!!), elle est pour l’instant la deuxième rookie la plus efficace de sa classe (avec au moins 20 tirs tentés) juste derrière Azzi Fudd (1st pick de la Draft 2026). Mais Pauline a aussi été challengée sur des situations bien précises notamment en fin de match.

Pressure? No problem 😮‍💨

Pauline Astier gets the floater to fall for the @nyliberty.

NYL-WAS I League Pass I WNBA Tip-Off 2026 presented by @CarMax pic.twitter.com/tJlmsCj9CR

— WNBA (@WNBA) May 10, 2026

Contre les Mystics, et alors que Washington faisait un run pour renverser les New-Yorkaises en prolongation. Astier s’est retrouvée sur la ligne des lancers avec pour seul objectif de maintenir les siennes à flot avec 19 secondes restantes sur l’horloge. Résultat, 4 sur 4 et un match plié par celle qui ne disputait que son deuxième match en W. 6 points, 1 passe et 2 interceptions en 5 minutes de prolongation. CLUTCH !

Après cette rencontre, le New York Post a carrément titré un article sur la « maturité impressionnante » de la rookie française, précisant également qu’elle rejoignait un club très fermé. Puisqu’avec ses 18 points, 7 passes, 5 rebonds et 2 steals sur cette rencontre, elle est devenue la troisième joueuse de l’histoire de la WNBA a formé cette ligne de stats avec Candace Parker et Paige Bueckers… ça situe le niveau !

Pauline Astier joined Paige Bueckers and Candace Parker as only rookies in WNBA history to record at least 18 PTS, 7 AST, 5 REB and 2 STL on 60% FG% in a single game, and only Astier and Parker did so within their first two career games.

— NYL Stats (@NYL_Stats) May 10, 2026

Ce qui va faire la différence

Sa capacité à sanctionner derrière l’arc

Le retour de Sabrina Ionescu dans la rotation du Liberty

Vous l’aurez compris, Pauline Astier est une meneuse pure et hors pair qui s’est très vite fait au basket outre-Atlantique, mais il reste quand même un domaine sur lequel réside un gros point d’interrogation : son tir à 3 points.

Historiquement, l’ancienne joueuse du Tango Bourges n’a jamais été une sniper derrière l’arc, même plutôt l’inverse. Sur les cinq saisons où elle a eu un vrai rôle au sein du TBB, Astier n’a dépassé qu’une fois la barre des 30% de réussite de loin en 2023-24, avant de replonger à 21,2% pour sa dernière saison dans le Cher.

La mécanique n’est pas très académique et le volume trop léger pour réellement progresser, mais dans un basket WNBA en proie au spacing, la meneuse du Liberty va devoir s’adapter… et c’est déjà ce qu’elle est en train de faire !

DEEP in her bag 😤

Pauline Astier splashes the corner triple for 23 PTS and a new career-high!

NYL-PDX | League Pass | #WNBASeason30 pic.twitter.com/K7vw0l9OzX

— WNBA (@WNBA) May 13, 2026

50% de réussite depuis le parking sur ses cinq premiers matchs disputés. Attention, faut pas s’emballer car l’échantillon reste minuscule mais rassurant quand même de ne pas la voir hésiter à dégainer. Elle a même pris 6 tirs derrière l’arc lors de son dernier match contre Portland. Ça ne se cache pas !

Enfin, et c’est là que réside le gros questionnement autour de la suite de sa saison, si « Paupau » a pu pleinement s’exprimer en tant que titulaire sur ces quatre premiers matchs, qu’en sera-t-il de son rôle une fois que Sabrina Ionescu (star de l’équipe) fera son retour ?

Avec ce grand nom sur son poste de guard, les minutes de la Française risquent certainement de chuter un peu. L’inquiétude est justifiée mais rassurons nous en nous rappelant que Ionescu n’apporte pas les mêmes choses qu’Astier sur le parquet.

Ce profil de pure meneuse gestionnaire est un bijou sur lequel le Liberty a l’occasion de construire son avenir. En tout cas Pauline Astier n’aurait pas pu mieux se présenter à la planète WNBA qu’avec ce début de saison tonitruant. Au coach Christopher DeMarco de trouver la bonne place pour son joyau.

Et le fun dans tout ça ?

Maintenant que vous êtes incollable sur Pauline Astier la joueuse, nous avons l’honneur de vous dire qu’elle est également une humaine au grand sens de la rigolade.

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Toujours souriante et prête à déconner, elle réussit même l’exploit de faire sortir Marine Johannes de sa tanière (bien aidée par Marine Fauthoux aussi), nous offrant de grands moments d’interview dans lesquels JoJo se présente comme la maman de Paupau. On pourrait carrément en faire un bêtisier mais nul doute que la durée de ce dernier va gonfler tout au long de la saison.

Alors soyez au rendez-vous pour suivre les performances de Pauline Astier, mais aussi ses bêtises. Pur kif en perspective !

On vous a prévenus que ce serait rigolo ces deux-là dans la même équipe. 😂

« I’m kind of her guide and her mom at the same time. »

(Via NY Liberty / YouTube) pic.twitter.com/5mf6BQMiYy

— Out of context Marine Johannès 🎨🏀 (@MJohannesOOC) May 7, 2026