NBA All-Defensive Teams : l’évidence Victor Wembanyama, Rudy Gobert récompensé

Avant le Game 3 entre les Spurs et le Thunder cette nuit, la NBA a dévoilé les deux meilleures équipes défensives de la saison 2025-26. On y retrouve évidemment Victor Wembanyama, mais aussi Rudy Gobert !

Nommé Défenseur de l’Année à l’unanimité, l’Alien aurait pu être dans une catégorie à part mais la Ligue a tout de même décidé de le mettre aux côtés de quatre êtres humains : Rudy Gobert, Chet Holmgren, Derrick White et Ausar Thompson.

🚨LA NBA ALL-DEFENSIVE FIRST TEAM 2026 :

🔶 VICTOR WEMBANYAMA (SPURS) 🇫🇷

🔶 RUDY GOBERT (WOLVES) 🇫🇷

🔶 Chet Holmgren (Thunder)

🔶 Ausar Thompson (Pistons)

🔶 Derrick White (Celtics) pic.twitter.com/AgX3RuNDsX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Victor Wembanyama, trois fois meilleur contreur NBA en trois ans, est nommé dans la NBA All-Defensive First Team pour la deuxième fois de sa carrière, lui qui avait déjà été récompensé après sa campagne rookie. Pour rappel, la saison dernière, Wemby n’était pas éligible aux récompenses de fin de saison à cause de l’épisode de sa thrombose veineuse.

Quant à Rudy Gobert, élu quatre fois Défenseur de l’Année durant sa carrière, il décroche sa huitième nomination dans la NBA All-Defensive First Team (2017 à 2022, 2024 et 2026). Il avait aussi été dans la NBA All-Defensive Second Team en 2025.

Chet Holmgren, Derrick White et Ausar Thompson complètent la meilleure équipe défensive de la NBA et accompagnent nos deux Français dans un squad qui a de quoi terrifier n’importe quel attaquant.

🚨LA NBA ALL-DEFENSIVE SECOND TEAM 2026 :

🔶 Bam Adebayo (Heat)

🔶 OG Anunoby (Knicks)

🔶 Scottie Barnes (Raptors)

🔶 Dyson Daniels (Hawks)

🔶 Cason Wallace (Thunder) pic.twitter.com/KZkxeFwcHR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

En ce qui concerne la All-Defensive Second Team, voici les joueurs qui ont été récompensés : Bam Adebayo, Scottie Barnes, Cason Wallace, Dyson Daniels et OG Anunoby.

Stephon Castle, Amen Thompson, Draymond Green, Toumani Camara ou encore Kris Dunn, quant à eux, échouent de peu mais ne sont pas plébiscités.

Source texte : NBA