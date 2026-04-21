C’est un grand jour pour le sport français, pour le basket français, pour la NBA et pour Victor Wembanyama, bien sûr ! Le Français vient d’être élu Défenseur de l’Année en NBA pour la saison 2025-26 à l’unanimité. Le trophée lui était promis, restait à savoir si Victor allait marquer l’histoire ou non… eh bien c’est fait. Victor Wembanyama est le premier DPOY unanime de l’histoire ! T’es grand aujourd’hui Victor, t’es grand, t’es très grand.

C’EST FAIT !!!! 🚨🚨🚨

VICTOR WEMBANYAMA EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE L’ANNÉE 2026 EN NBA !!!

LE DÉBUT DE LA DICTATURE 😈🇫🇷🔒 pic.twitter.com/bUsx3R5nF7

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Victor Wembanyama vient d’être élu Défenseur de l’Année par les votants aux NBA Awards 2026. Un accomplissement qui marque le début de la « Wemby era » au niveau des trophées individuels et collectifs (on l’espère tous). En termes de statistiques, cette saison, Victor a tourné à 11,5 rebonds (#4 en NBA) et 3,1 contres par match (#1 en NBA, loin devant le 2e, Chet Holmgren à 1,9 contre par match). Il domine la catégorie statistique du contre très largement depuis son arrivée dans la ligue. Cette année encore, il totalise 197 contres sur la saison régulière… une vraie machine.

Depuis que Wemby est arrivé en NBA, le sujet revient sur la table : il est le meilleur défenseur du monde actuellement, et est en train de devenir l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA (si ce n’est LE meilleur en devenir). Capable de faire déjouer une équipe rien qu’en étant présent, là, dans la raquette, capable de contrer des ballons que personne n’aurait ne serait-ce qu’essayé de toucher… Victor était destiné à gagner ce trophée et c’est aujourd’hui chose faite !

Il n’y a AUCUN débat possible.

Le meilleur défenseur de la planète basket est Victor Wembanyama.

Les fans, les adversaires, les coachs, tout le monde est d’accord.

C’est une anomalie totale. pic.twitter.com/c450p20lxR

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Premier DPOY unanime de l’histoire !

Alors bien sûr, le suspense, cette année, n’était pas des plus présents lorsqu’on évoquait le DPOY. Mais une zone d’ombre restait à éclaircir : Victor Wembanyama allait-il devenir le premier Défenseur de l’Année unanime de l’histoire (à l’instar d’un Stephen Curry MVP unanime en 2016) ? Nous avons aujourd’hui la réponse : OUI !

ET À L’UNANIMITÉ !!!!!!!!

LE + JEUNE DÉFENSEUR DE L’ANNÉE DE L’HISTOIRE ET LE 1ER UNANIME DE L’HISTOIRE DE LA NBA !!!!

👽👽👽👽 https://t.co/KPdkvEMYK1

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L’Alien réalise ce que personne n’a réalisé avant lui. Même pas Dikembe Mutombo, ni même Rudy Gobert ou encore Ben Wallace (4x DPOY chacun)… et le tout à seulement 22 ans et trois saisons de NBA derrière lui. C’est complètement fou !

Le Français arrivera-t-il désormais à rattraper (voire dépasser) ces légendes de la balle orange ? Il en a en tout cas les capacités. Et il en est tellement capable qu’il est probable que, d’ici trois ou quatre ans, on se demande même : « Où va-t-il s’arrêter ? »

Au passage, un autre record tombe dans l’escarcelle de Wemby : il devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à devenir DPOY, du haut de ses 22 ans (il devance notamment Dwight Howard, Evan Mobley, Jaren Jackson Jr ou même Kawhi Leonard qui avaient tous 23 ans lors de leur premier, ou seul, trophée).

Troisième saison en NBA.

Top 3 classement du MVP.

Défenseur de l’année à l’unanimité.

Et le plus jeune DPOY de tous les temps.

On assiste aux débuts d’une légende 👽 pic.twitter.com/yurSnDMu1N

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Messieurs, dames, nous sommes en train d’assister à l’évolution d’un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps… et nous ne sommes même pas prêts pour la suite ! Alors profitons.

Bravo Victor !

Source texte : ESPN et NBA