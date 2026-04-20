NBA Playoffs – Programme : Wolves, Raptors et Hawks veulent leur revanche !

Trois matchs seront à suivre dans la nuit de ce lundi 20 avril. Première semaine de playoffs, tout le monde est frais, les Game 1 sont passés comme une lettre à la poste… place aux Game 2 ! Six équipes qui ont joué samedi soir se retrouveront cette nuit pour une deuxième explication. Les Knicks, les Cavs et les Nuggets voudront confirmer à domicile pour repartir à 2-0.

Les matchs à suivre :

1h : Cavs – Raptors (1-0 pour Cleveland), diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

2h : Knicks – Hawks (1-0 pour New York), diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

4h30 : Nuggets – Wolves (1-0 pour Denver), diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Après un premier match pauvre en suspense et en jeu, le deuxième match entre les Cavs et les Raptors pourrait être plus serré…. ce serait, en tout cas, une bonne nouvelle pour le show ! Sans solutions samedi soir lors du Game 1, Toronto a pu travailler et devrait revenir avec de nouvelles intentions.

Ingram et Rajakovic au boulot.

Y’a eu mésentente sur le Game 1, Brandon a dit en conférence de presse qu’il était utilisé en poseur d’écran ça a pas dû faire de belles vagues en interne.

Ajustements attendus pour le Game 2, Ingram n’a tenté que 9 tirs hier soir. https://t.co/B8zzdmLE3t

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2026

Les Hawks ont accroché les Knicks pendant trois quart-temps samedi, avant de craquer et de leur laisser ce Game 1. Mais les hommes de Quin Snyder n’ont pas pu compter sur un grand Jalen Johnson ni sur un Nickeil Alexander-Walker à son niveau habituel… alors, avec un peu plus d’implication de ces deux-là cette nuit, l’issue pourrait être différente. Mais les Knicks ont montré de belles choses, ça s’annonce donc serré. Les fans new-yorkais vont-ils à nouveau foutre le feu au MSG ?

Knicks fans are back outside MSG to celebrate Knicks Game 1 win over Hawks. 😂 pic.twitter.com/yJof1Mjt29

— New York Post Sports (@nypostsports) April 19, 2026

Nuggets et Wolves se sont livrés une vraie bataille intensité Playoffs lors du Game 1. Denver avait fini par faire la différence, après avoir été mené, grâce à leur trio Aaron Gordon – Jamal Murray – Nikola Jokic. La tâche s’annonce compliquée pour Minnesota, avec un Anthony Edwards diminué (genou), mais sait-on jamais…

🚨 NUGGETS 116-105 WOLVES !

Ce Game 1 a tenu toutes ses promesses, avec beaucoup d’intensité et de la tension. Les Nuggets ont réussi à capitaliser sur la ligne des lancers avant de creuser l’écart dans le troisième quart-temps.

On a eu droit à un gros duel entre Jokic et… pic.twitter.com/xS9252xFB5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2026

Alors, est-ce qu’une de ces séries repartira à 1-1 ? Ou bien les équipes à domicile feront-elles le boulot ? Réponse dès 1h du matin.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir