C’était le premier match d’une série qui commence bien pour les Knicks grâce à leur victoire 113-102 face aux Hawks. Le Game 1 de cette série, qui avait lieu au Madison Square Garden, a montré des choses bien intéressantes sans pour autant émerveiller. Voici le récap de ce premier test entre le 3e et le 6e de l’Est.

Première bataille du premier tour des Playoffs 2026 entre New York et Atlanta. Dans un match dominé par les Knicks et qui n’aura pas fourni beaucoup d’émotions en termes de suspense, les pensionnaires de la Big Apple ont dominé des Faucons un ton en dessous 113-102.

🚨 FIN DU MATCH : KNICKS 113 – 102 HAWKS !

Les Knicks mènent 1-0, victoire logique sur le plan de l’énergie déployée, notamment sur un jeu de transition qui fait une claire différence au score.

Les Hawks ont la place, mais il va falloir offrir plus d’intensité au jeu. Là,… pic.twitter.com/KLomc6hcGa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2026

Début de match fou, une adresse globale complètement WTF avec un 16/22 après 7 minutes de jeu, des Knicks à 9/11 pour démarrer et un Jalen Brunson à 19 points dès le premier quart-temps. 30-24 pour NY à la fin d’un premier quart disputé.

La première mi-temps continue avec un niveau de jeu impressionnant des Knicks : Mitch Robinson énorme en défense (2 contres en deux minutes dans le 2e quart avec une présence permanente, à la fois physique et dissuasive) et une diversité en attaque variant entre 3 points, pénétrations, lay-ups, provocation de lancers… venant aussi bien de OG Anunoby comme de Landry Shamet, Josh Hart ou bien évidemment Jalen Brunson. En revanche, tout s’est fait avec un Karl-Anthony Towns très (trop) discret au scoring en première mi-temps, heureusement intelligent à la passe.

Des Hawks loin d’être ridicules, avec un CJ McCollum vintage efficace, ont été pris par le rythme Playoffs des Knicks dans un premier temps mais se sont vite adaptés. À l’image de la dernière action au buzzer et du 3 points d’Onyeka Okongwu. Score à la mi-temps : 57-55 pour les new-yorkais.

OH CJ MCCOLLUM C’ÉTAIT DUR ÇA 😮‍💨

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Les hommes de Mike Brown ont redémarré la deuxième mi-temps comme ils avaient débuté le match, pied au plancher, avec des tirs longue distance assassins de KAT (enfin) et OG Anunoby qui auraient fait vaciller beaucoup d’équipes.

Mais malgré la technique du fameux « Hack-a-Mitch » (on le rappelle, technique consistant à faire faute sur Mitchell Robinson très tôt dans la possession afin d’envoyer l’intérieur new-yorkais sur la ligne, vu qu’il est incapable d’en rentrer un, ce qui force Mike Brown à le sortir), McCollum et les Hawks ont d’abord su faire le dos rond et garder un écart raisonnable avant de céder au rythme des Knicks sur la fin du troisième quart.

The Hawks intentionally foul Mitchell Robinson for the Hack-A-Mitch, and the Knicks fans in MSG rise on their feet, cheering him.

He splits the free throws. pic.twitter.com/0tuqwvKYXK

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Plus de 10 points d’écart très vite dans le début du quatrième quart, puis le retour des Hawks en mode yoyo oscillant entre -12 et -5 sans jamais recoller, mais sans jamais lâcher non plus. Bref, un match globalement dominé par les Knicks qui sortent de ce Game 1 en laissant le sentiment d’être bel et bien supérieurs aux hommes de Quin Snyder mais qui ne sont pas à l’abri d’une surprise.

Score final 113-102 avec un Jalen Brunson à 28 points et un KAT à 25 points, 8 rebonds, 3 contres. Côté Hawks, c’est donc l’ancien, CJ McCollum, qui a porté les siens avec ses 26 points. Cela aura été malheureusement trop peu pour Atlanta (Nickeil Alexander-Walker : 17 points à seulement 6/17 au shoot, Jalen Johnson : 23 points à 8 sur 19) qui laisse filer le premier duel de cette série et devra trouver d’autres solutions pour espérer exister dans ce premier tour.

Les Knicks partis pour dérouler ? Début de réponse dans la nuit de lundi à mardi prochain, à 2h du matin, pour le Game 2.