Flashback Finales NBA 1999 : quand Spurs et Knicks se rencontraient déjà au sommet

Les Finales NBA 2026 commencent dans moins de 48h. Spurs et Knicks s’apprêtent à livrer bataille pour marquer l’Histoire, mais les chemins de ces deux franchises se sont en fait déjà croisés au plus haut niveau de la Grande Ligue. C’était en 1999, alors on monte à bord de la Delorean pour jeter un œil à ce qui s’est passé !

1999, une époque où Star Wars faisait son retour dans nos salles obscures, où Britney Spears dominait l’industrie musicale. Et si aujourd’hui la guerre des étoiles n’est devenue qu’une parodie d’elle même, pendant que le mot « Spear » est plus associé à la WWE qu’à une chanteuse pop, une chose est commune à cette époque et à la nôtre : les Spurs et les Knicks s’affronteront en Finales NBA !

Pas de Jalen Brunson à l’époque dans la Big Apple… mais bien un Brunson quand même, puisque Rick, papa de Jalen, était dans les rangs des Knicks. Mais cette équipe new-yorkaise appartenait surtout à Latrell Sprewell, Allan Houston, ce genre de noms qui ont dû step-up en l’absence d’un certain Patrick Ewing, blessé au tendon d’Achille.

It’s a 1999 FINALS REMATCH 😤

The last time the Spurs and Knicks played in the NBA Finals, Rick Brunson, Jalen’s dad was on the team 🤯 pic.twitter.com/J3Yc3mhimg

— Basketball Forever (@bballforever_) May 31, 2026

Côté Spurs, il y avait un tout jeune prospect qui dès le début de sa vingtaine s’est mis à éclabousser la Grande Ligue de tout son talent. Non non je ne parle pas de Victor Wembanyama mais bien de Tim Duncan, qui pour sa deuxième saison seulement, avait sorti un run de Playoffs immense où il avait d’ailleurs lui aussi éliminé les Blazers et les Wolves sur son chemin. Ça fait pas mal de coïncidences quand même…

Si l’histoire devait se répéter, les fans de l’Alien pourraient d’ores et déjà célébrer ! Un peu prévisible au vu de l’absence de ce bon vieux Pat Ewing, mais les Knicks n’ont pas fait le poids face aux Texans menés par leur paire d’intérieur Duncan/Robinson (pas le shooteur des Pistons…).

4-1 score final, et des regrets dans la Grosse Pomme qui, même lorsqu’elle mène d’un point dans le match 5 à une minute du buzzer, se fera assassiner par Avery Johnson dans le corner gauche, offrant ainsi le titre à San Antonio. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas.

Consécration en revanche pour les Spurs et surtout première étape d’une longue histoire d’amour entre Tim Duncan et la victoire. Timmy sera d’ailleurs élu MVP des Finales à seulement 23 ans grâce à ses 27 points et 14 rebonds de moyenne sur la série. En effet, si le parallèle avec Wemby se prolonge jusqu’au bout, on est parti pour une sacrée aventure !

AN NBA FINALS REMATCH LOADING…

Fueled by 22-year-old Finals MVP Tim Duncan (27.4 PPG, 14.0 RPG, 2.2 BPG), the @spurs won their first NBA title in 1999 against the Knicks 🏆

Fast forward to 2026… They do battle again starting Wednesday at 8:30pm/et on ABC! https://t.co/VFGkqGL5QR pic.twitter.com/xCf8L23gep

— NBA History (@NBAHistory) June 1, 2026