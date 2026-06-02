Il y a 27 ans, les Spurs battaient les Knicks en Finales NBA sous l’impulsion de Tim Duncan, nommé MVP de la série. Victor Wembanyama a l’occasion de réaliser un exploit similaire, et ainsi de boucler un parcours légendaire qui ressemble fortement à celui de son prédécesseur.

Depuis son arrivée chez les Spurs en 2023, Victor Wembanyama a souvent été comparé à la légende des Spurs Tim Duncan, avec qui il partage de nombreuses similitudes : premier choix de la Draft, intérieur générationnel, visage de la franchise texane et performances exceptionnelles dès qu’ils ont posé un orteil en NBA.

Ces similitudes se prolongent sur ces Playoffs 2026 – les premiers de Wemby – et ce d’une manière tellement frappante que c’en est presque troublant.

Un parcours (quasiment) similaire

Tim Duncan avait 23 ans et était dans sa deuxième saison en 1999, saison où il a terminé troisième du MVP en régulière. Victor Wembanyama a 22 ans et est dans sa troisième saison cette année, saison où il a terminé troisième du MVP en régulière.

Pour en arriver jusqu’en Finales NBA et y affronter les New York Knicks, les deux jeunes phénomènes de San Antonio ont tous les deux affronté les mêmes franchises sur deux des trois tours en Conférence Ouest :

1999 : Duncan bat les Wolves (premier tour) et les Blazers (finales de conférence)

Duncan bat les Wolves (premier tour) et les Blazers (finales de conférence) 2026 : Wembanyama bat les Wolves (demi-finale de conférence) et les Blazers (premier tour)

Certains poussent la comparaison encore plus loin en disant que Duncan et Wembanyama ont chacun battu leur rival, à savoir Shaquille O’Neal (Lakers) pour le premier et Chet Holmgren (Thunder) pour le second. Cela nous paraît un poil capillotracté, surtout que la « rivalité » Wemby – Chet semble aujourd’hui définitivement enterrée. Mais rassurez-vous, les similitudes ne s’arrêtent pas là.

Tim Duncan was an NBA Champion at the end of his first #NBAFinals appearance. Can Victor Wembanyama repeat history for the Spurs? 🤔

Both Duncan and Wemby played against the Timberwolves and Trail Blazers en route to their championship matchup with the Knicks. 👀 pic.twitter.com/8NIy0uuODT

— TSN (@TSN_Sports) June 1, 2026

Une production statistique équivalente

Tiens, faisons un petit jeu. Saurez-vous reconnaître la ligne de stats de Tim Duncan et celle de Victor Wembanyama parmi les deux ci-dessous ?

Joueur A : 23,2 points, 11,5 rebonds, 2,8 passes, 2,6 contres à 51,1% au tir

23,2 points, 11,5 rebonds, 2,8 passes, 2,6 contres à 51,1% au tir Joueur B : 23,2 points, 10,8 rebonds, 2,7 passes, 3,5 contres à 51% au tir

Leurs chiffres se ressemblent tellement que c’est loin d’être évident.

Allez, on vous crache le morceau : les statistiques du « Joueur A » sont celles de Tim Duncan lors des Playoffs 1999. La ligne du « Joueur B » correspond aux moyennes de Wemby sur les Playoffs 2026.

Ces chiffres symbolisent bien le niveau de domination des deux intérieurs de chaque côté du terrain. Si Duncan et Wembanyama n’ont évidemment pas le même profil physique, ni le même style de jeu, ils partagent cette capacité à dominer en attaque comme en défense, et dans la plupart des secteurs du jeu. Tout ça sans mentionner leur leadership à seulement 22-23 piges.

Un premier titre face aux Knicks ?

Victor Wembanyama se retrouve aujourd’hui exactement là où Tim Duncan se trouvait en 1999 : en Finales NBA face aux New York Knicks, avec l’avantage du terrain.

Il y a 27 ans, Duncan est allé jusqu’au bout avec ses Spurs, sortant une série exceptionnelle (27 points, 14 rebonds et 2 contres de moyenne) pour guider San Antonio vers une victoire 4-1 contre New York. Tim a soulevé le trophée de champion NBA, ainsi que celui de MVP des Finales, sur le parquet mythique du Madison Square Garden.

Wemby fera-t-il de même dans les jours à venir ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : Tim Duncan regardera.

🎙️ Wemby, sur la pression d’avoir à suivre les pas des légendes des Spurs en termes de résultats :

« Ce n’est pas un poids. J’ai un sentiment de sécurité… Si je trébuche, il y a une multitude de mains prêtes à me rattraper. » pic.twitter.com/NXpAoNJxlP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

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