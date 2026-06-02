Tous les regards seront fixés sur Victor Wembanyama côté San Antonio Spurs pour ces Finales NBA. Mais les connaisseurs NBA savent l’importance de Stephon Castle, Dylan Harper ou encore De’Aaron Fox pendant que le grand public doit apprendre à les connaître. Alors plus de détails sur ces trois joueurs qui devront briller lors des deux prochaines semaines.

Victor Wembanyama est le clair franchise player des San Antonio Spurs, celui par lequel l’attaque passe et la défense se repose. Mais, contrairement à beaucoup de leaders, il n’a pas un lieutenant clair. Ce n’est pas évident de savoir quel est le deuxième meilleur joueur de ces Playoffs chez les Texans. Présentation des trois joueurs qui se relaient « au service » de l’Alien.

Stephon Castle

Peut-être le plus régulier des « bras droits » de Wemby. Pourtant, l’arrière est encore plus jeune que son grand-frère venu du Chesnay-Rocquencourt. À 21 ans, l’originaire de Covington dans l’État de Géorgie, vit sa deuxième saison en NBA.

Alors qu’il était attendu comme un profil défensif plutôt sur les postes 2-3, il a vite déclaré, en arrivant dans la Grande Ligue, qu’il pouvait jouer meneur de jeu avec le ballon dans les mains et des responsabilités offensives. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a assumé en étant élu Rookie de l’Année avec 14,7 points et 4,1 passes décisives de moyenne par match. Bien sûr, en étant aussi à la hauteur de son statut défensif grâce à un physique impressionnant, une concentration à toute épreuve et des efforts incessants.

Cette saison, il a encore passé un cap. Quelques défauts sont toujours présents avec des pertes de balles très évitables et un shoot à 3-points en développement (34% sur la régulière, 36% en Playoffs), mais dans tous les autres aspects du jeu, il est indiscutablement encore bien plus fort.

STEPHON CASTLE POSTER ON HARTENSTEIN 🤯🤯🤯

DUNK OF THE PLAYOFFS.

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— Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2026

Pour répondre à la question du premier paragraphe, c’est peut-être bien lui, le deuxième meilleur joueur de San Antonio ces dernières semaines, une réalité effrayante pour le futur des autres équipes de la Ligue au vu de son jeune âge et de sa grande maturité.

Stephon Castle a des airs de lieutenant parfait car son caractère accompagne son rôle. Il est taiseux, ne prend pas trop de place, mais ne se fait pas marcher dessus non plus. Il n’hésite pas à aller au duel sur le parquet et a dire ce qu’il pense en conférence de presse. Le genre de joueurs avec lequel il est facile de partir à la guerre, qui ne fuit pas ses responsabilités. De plus, son talent des deux côtés du terrain et sa marge de progression en font une vraie promesse. S’il y a une pièce à ne pas perdre dans le Texas en plus de Wemby, c’est peut-être bien Stephane Château.

Dylan Harper

Le principal concurrent de Stephon Castle au titre de deuxième meilleur joueur des Spurs est encore plus jeune que lui. L’autre arrière texan est un Rookie, mais ne joue pas comme tel. Il est rapidement devenu un chouchou de toute la NBA et possède un plafond exceptionnel. Il peut devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue.

Dylan Harper vient de fêter ses 20 ans et a grandi dans le New Jersey, pas si loin de l’antre des Knicks. Il est le fils d’un ancien coéquipier de Michael Jordan et très bon joueur, Ron Harper. Cette éducation explique sans doute en partie l’immense maturité dont son jeu fait preuve dès sa première saison.

Car si le Rookie a déjà été très bon en saison régulière, il a atteint un niveau hallucinant dans ces Playoffs. Le dernier « premier année » a avoir autant contribué dans une équipe allant en Finales NBA est peut-être Magic Johnson. En partie parce que rarement les jeunes cracks tombent dans d’aussi bonnes franchises, mais aussi parce qu’il est extraordinairement doué et n’a pas peur des moments chauds.

Dylan Harper — Every Made Bucket This Playoff Run 🔥🍿🎬 pic.twitter.com/R2AFv7rGN2

— Not Locked On Fantasy Basketball (@MaarkyBoy) May 31, 2026

En drive, il est déjà l’un des tous meilleurs de NBA avec sa patte gauche. Rapide et physique, il peut terminer sur n’importe quel défenseur. Le « problème », c’est qu’il tourne également à 37% à 3-points dans cette Post Season et est capable de marquer à mi-distance. En défense, même s’il n’est pas un spécialiste comme Stephon Castle, il se donne et fait preuve de très peu de naïveté pour son âge avec peu d’erreurs évitables.

Sur ses 18 matchs de Playoffs, Dylan Harper a inscrit cinq fois plus de 18 points. Des explosions au scoring qui ont fait un bien fou aux Spurs et ont même parfois sauvé l’équipe comme lors du Game 3 face aux Blazers (27 points lors du match d’absence de Wemby) ou au Game 1 face au Thunder (24 points).

Il est sans doute le deuxième plus grand talent offensif de cet effectif et rêvera de le montrer sur la plus belle des scènes : le Madison Square Garden en Finales NBA !

De’Aaron Fox

Un profil différent pour le renard dans le sens où c’est un joueur expérimenté qui a déjà roulé sa bosse en NBA. À 28 ans, il est le troisième joueur de rotation le plus âgé de l’effectif derrière Harrison Barnes et Luke Kornet. Il vit sa neuvième saison dans la Grande Ligue.

De’Aaron Fox est arrivé à San Antonio avec de belles références. Déjà All-Star par le passé à Sacramento et Clutch Player of the Year, le meneur de jeu a été recruté pour être le deuxième homme de l’équipe, celui qui lui fait passer un cap. Statistiquement, c’est le cas puisqu’il est le deuxième meilleur scoreur de l’équipe et le deuxième meilleur passeur. Il a d’ailleurs de nouveau participé au match des étoiles cette saison.

Pourtant, il est assez critiqué du côté de San Antonio. Le renard semble avoir moins d’impact que lors de sa période Kings et se cache par moments. Comme il a un très gros salaire (le plus élevé de l’effectif), des performances de très haut niveau sont attendues chaque soir, ce qui n’est pas le cas. Ses moyennes statistiques sont en baisse, ses pourcentages ont déjà été plus hauts et il y a souvent l’impression qu’il est capable de mieux.

Pourtant, dans les moments importants de ces Playoffs, De’Aaron Fox a souvent été important. Que ce soit en fin de série face aux Blazers, dans les remontadas de seconde mi-temps ou lors du Game 7 face au Thunder. Il a l’expérience pour mettre le shoot qui rassure ses coéquipiers et pour calmer le jeu quand il y en a besoin, le tout en étant toujours l’un des joueurs les plus rapides de NBA.

C’est passé un peu sous silence mais le Game 7 de De’Aaron Fox, c’est solide !

15 points et 5 passes sur une cheville, franchement RESPECT après une série compliquée pour lui.

Il est venu aux Spurs pour gagner en Playoffs, les Spurs l’ont recruté pour franchir un cap. On y est… pic.twitter.com/oIIOY2bVNg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026

Surtout, il est très bon pour contenir les défauts de ses coéquipiers. Lorsque le meneur de jeu est sur le terrain, Stephon Castle perd moins de ballons et Dylan Harper se retrouve dans des meilleures situations. Bien sûr, Victor Wembanyama est également trouvé dans de meilleurs positions.

Celui qui a grandi à La Nouvelle-Orléans a un profil moins excitant que les deux autres car moins jeune, moins étincelant, mais il est une pièce nécéssaire a l’équilibre de l’équipe. Sur ces Finales NBA, personne ne serait surpris qu’il récupère sa cape de lieutenant et soit le facteur X côté Spurs pour remporter la bague.

À leurs côtés, Julian Champagnie et Devin Vassell réalisent également des campagnes de Playoffs parfaits dans leurs rôles pendant que Keldon Johnson est le 6e Homme de l’Année et que Carter Bryant est un des meilleurs prospects défensifs de la planète. C’est ça la grande force des Spurs !