Le best-of de la conférence de presse de Victor Wembanyama avant les Finales NBA

Victor Wembanyama a donné une conférence de presse avant le début des Finales NBA. Voici un récapitulatif de ce qu’il faut retenir.

Wemby a d’abord été interrogé sur son état de santé pendant ces Playoffs, lui qui a un physique tellement singulier en NBA (mais ça vous êtes au courant), pouvant être sujet à certains pépins, et qui a parfois été malmené par les défenses, notamment face au Thunder et Isaiah Hartenstein, qui a tout fait pour imposer sa loi sous les panneaux, l’Alien se veut rassurant.

🎙️ Victor Wembanyama sur son état de santé avant les Finales NBA, et après une dure série contre OKC (via @MaximeAubin1) :

« Je touche du bois. Pas de bobo. J’espère que ça va continuer. A ce stade là, j’ai l’impression que je pourrais jouer cette série, et encore une après. » pic.twitter.com/B21EtrhrzS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2026

Justement, avoir sorti OKC, tenant du titre, devant son public, est un sacré exploit qui mérite d’être savouré. Mais pour autant, Victor Wembanyama ne pense pas que c’est une fin en soi et reste conscient du boulot qui reste à accomplir. Il faudra encore au moins 4 matchs avant de pouvoir éventuellement soulever le Trophée Larry O’Brien, et pour cela, les Spurs devront être à plus de 100%.

🎙️ Victor Wembanyama sur le challenge de se reconcentrer sur les Finales, après l’exploit contre OKC :

« On n’a pas terminé (le boulot). On doit revenir sur terre et prendre conscience qu’on n’a pas encore réalisé le plus dur. Le job n’est pas fini du tout. » pic.twitter.com/oiW1mzIwsD

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Car pour prétendre remporter le titre NBA, il faudra au préalable écarter les New York Knicks, qui restent pour l’instant sur 10 victoires consécutives en Playoffs. Wemby n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à cette équipe qui a pris le temps de revenir au sommet de l’Est pour la première fois depuis 1999, et qui sera forcément très coriace à jouer, tant en attaque qu’en défense.

🎙️ Victor Wembanyama sur les Knicks, adversaire en Finales NBA :

« C’est une équipe formidable, composée de gars expérimentés qui ne sont pas là par hasard, mais grâce à des efforts incessants au fil des ans… ils sont exactement là où ils doivent être. » pic.twitter.com/TI0ZoWQoLW

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Son lien avec le basket a également été évoqué, lui qui a toujours été plus grand que tout le monde (sacré scoop n’est-ce pas ?) et qui a toujours plus ou moins été lié avec la balle orange. On voit sur cette désormais célèbre photo d’archive qu’il portait déjà un maillot des Spurs frappé du numéro 9 de Tony Parker.

Lors du Media Day des Finales, un journaliste a demandé à Wemby à quel âge il est tombé amoureux du basket :

« Je suis tombé amoureux du basket très tôt dans ma vie. J’ai des photos de moi avec un ballon, alors même que j’étais trop petit pour avoir des souvenirs. » pic.twitter.com/ADlQnqc7eI

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De retour dans le Texas, il est également allé voir Gregg Popovich, toujours très impliqué au sein de la franchise malgré sa prise de recul suite à ses problèmes de santé. Il a directement évoqué l’émotion des retrouvailles combinée à celle de revoir l’emblématique coach des Spurs.

Victor Wembanyama a vu Gregg Popovich dès qu’il est rentré à San Antonio, après la victoire à OKC :

« Oui, bien sûr, j’ai vu Pop. Dès qu’on a atterri. Et l’émotion qui a accompagné la victoire, je n’avais pas ressenti ça depuis longtemps. Je ne sais même plus depuis quand… » pic.twitter.com/HQ1GmZWJnV

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Victor Wembanyama a gardé le mot de la fin pour les légendes des Spurs, qui gravitent toujours autour de la franchise et dont l’aide est extrêmement précieuse en vue de ces Finales. Les conseils des anciens, déjà passés par là et ayant plusieurs bagues pour certains, valent tout l’or du monde et Wemby entend bien en profiter jusqu’à la dernière miette.

Victor Wembanyama a rendu hommage aux légendes des Spurs, disant qu’il est dans les « meilleures conditions » pour réussir.

« Elles nous portent, elles nous guident dans la bonne direction. »

(via @jschwartz115)pic.twitter.com/kpXKpfVinD

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