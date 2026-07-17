Intronisé officiellement hier en tant que nouveau membre du Miami Heat, Giannis Antetokounmpo n’a pas échappé aux questions sur LeBron James, qui est sur les tablettes de la franchise floridienne. Sans grande surprise, le Freak veut voir le King ramener ses talents à South Beach.

« Ne refais plus jamais ça. J’ai failli faire une crise cardiaque. »

Quand le streamer N3on a feinté Giannis en lui faisant croire que LeBron avait signé à Cleveland début juillet, le monstre grec a vécu un véritable ascenseur émotionnel. Rebelote quelques jours plus tard, lorsque l’insider Chris Haynes a fait l’erreur d’appeler le Freak pour lui demander s’il allait passer à la Summer League, alors que Giannis pensait que son appel concernait la décision du King.

C’est bien la preuve qu’Antetokounmpo suit de près le dossier James et surtout espère très fort une arrivée de LBJ en Floride.

Giannis Antetokounmpo a eu peur en voyant des fausses informations selon lesquelles LeBron James avait rejoint les Cavs :

« Touche mon cœur. Ne refais plus jamais ça, t’as failli me donner une crise cardiaque. Ah, on a encore une chance. »pic.twitter.com/7p7x8H4nUQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Hier, en marge de sa conférence de presse d’intronisation à Miami, Giannis a réitéré son envie de voir LeBron James revenir à Miami, douze ans après son départ.

« Je serai hyper excité si ça arrive. Je pense que c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport, voire le meilleur. Pouvoir apprendre autant de lui… Il apporte une telle expérience de champion à une équipe, dès le premier jour. Et il n’y a pas de signes de déclin, on a vu en Playoffs à quel point il était encore bon et efficace. […] L’histoire a montré qu’il prend toujours les bonnes décisions pour sa carrière, et j’espère qu’une arrivée à Miami représente une bonne décision à ses yeux. J’adorerais le voir ici. » – Giannis sur LeBron

Le Freak et le King dans la même équipe, avec Bam Adebayo en plus, ce serait assez… terrifiant sur le plan athlétique. Ce nouveau Big Three coaché par Erik Spoelstra ferait du Heat un poids lourd immédiat à l’Est, malgré un supporting cast qui laisse à désirer et les inquiétudes sur le spacing.

LeBron prendrait le rôle de playmaker, Giannis pourrait faire des ravages en tant que finisseur, tandis que le duo Antetokounmpo – Adebayo apportera une telle solidité défensive qu’elle compenserait les limites de James à 41 ans. Autant d’éléments qui font de Miami une option crédible aux yeux de LeBron, sans même mentionner le succès passé durant la première partie des années 2010.

À l’heure de ces lignes, le Heat semble faire partie des trois-quatre finalistes pour une signature du King, attendue dans les jours à venir. Si Giannis n’a pas pu échanger directement avec LeBron, Pat Riley a pu discuter avec Rich Paul et compte bien tout faire pour ramener James dans la franchise floridienne, seize ans après The Decision.

Giannis was asked directly about LeBron coming to Miami 👀

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His response:

From (@nbaonespn / YT)#heatnation #miamiheat pic.twitter.com/HLgsbCxZbs

— BamANTEtokounmpo (@BamAnte2kounmpo) July 17, 2026