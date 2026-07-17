Summer League 2026 : Cameron Boozer et les Grizzlies impitoyables, les Lakers en demie !

Cette nuit, 7 matchs de Summer League étaient à suivre. Les top picks de Draft étaient de sortie avec un Caleb Wilson qui continue sur sa lancée de taureau malgré la défaite, tandis qu’un très bon Cameron Boozer et ses Grizzlies ont humilié les Hawks, leur passant un 32 à 2 dans le premier quart-temps !

Les résultats de la nuit :

Knicks – Warriors : 77-87

: 77-87 Bulls – Lakers : 82-105

: 82-105 Rockets – Nets : 100-83

– Nets : 100-83 Thunder – Mavericks : 87-97

: 87-97 Hawks – Grizzlies : 64-96

: 64-96 Heat – Raptors : 90-99

: 90-99 Nuggets – Blazers : 101-108

Au fur et à mesure de cette Summer League, Caleb Wilson prouve qu’il est bien le joueur spectaculaire dont tout le monde parlait, et les Bulls peuvent se frotter les mains d’avoir récupéré un tel potentiel qui reste certes à polir, mais qui offre (enfin) de belles perspectives d’avenir à Chicago. Même Kevin Garnett semble avoir adoubé le numéro 4 de la dernière Draft, le surnommant « Little Ticket », ça vous classe un bonhomme mine de rien, même si dans l’immédiat, ça n’a pas empêché les Lakers de l’emporter largement.

Beaucoup de pertes de balles, pas une adresse dingue, de nombreux axes de progrès, mais une chose est sûre, pas d'ennui avec Caleb Wilson.

Encore 21 points et 8 rebonds cette nuit dans la large défaite face aux Lakers ! 🔴 pic.twitter.com/Ck9SsBbk7O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2026

Selon @Kristina_Pink, Kevin Garnett a assisté au match entre Bulls et Lakers et a appelé Caleb Wilson "Little Ticket".

Une belle validation pour la jeune pépite de Chicago ! 🎟️ pic.twitter.com/Oes9VIpnNo

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Dans le sillage d’un excellent Cameron Carr, les Lakers ont validé leur bilan parfait de 4 victoires en autant de matchs, le 24e choix se donne à fond chaque soir, et a signé 14 points à 5/12 au tir face aux Taureaux. Soucieux de faire regretter les équipes qui ne l’ont pas choisi, Carr entend bien se muer en steal potentiel de cette Draft, et son niveau de jeu actuel parle plutôt en sa faveur.

Cameron Carr :

"À chaque fois que je suis sur le parquet, je suis extrêmement motivé. Je pense que j'ai été snobé, donc je dois me concentrer et prouver."

Le 24e choix de la Draft brille dans cette Summer League. Ses Lakers sont en demi-finale ! 👏 pic.twitter.com/TlJmKLEzlI

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Autre gros nom qui a répondu présent cette nuit : Cameron Boozer, le fils de Carlos a envoyé 24 points à 10/13 au tir, 7 rebonds et 3 passes pour aller avec les 23 points de Cedric Coward. Les Oursons n’ont laissé aucune chance aux Hawks, terminant le match avec 32 points d’écart, et surtout un invraisemblable 32-2 à l’issue du premier quart-temps.

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On connaît désormais les 4 qualifiés pour les demi-finales de la Summer League, les Lakers et les Grizzlies seront de la partie et affronteront respectivement les Warriors et les Rockets. Les autres équipes disputeront la consolante.