Après Giannis Antetokounmpo, Pat Riley a les yeux rivés sur LeBron James

À l’occasion de la conférence de presse d’introduction de Giannis Antetokounmpo à Miami, Pat Riley, le président de la franchise, n’a pas caché son envie de faire revenir LeBron James.

Deux événements se chevauchaient ce jeudi soir outre-Atlantique. Un podcast en public de LeBron James avec Tyrese Haliburton et la conférence de presse d’accueil de Giannis Antetokounmpo au Miami Heat.

La franchise floridienne est une prétendante sérieuse à la signature de LeBron James, lui qui a déjà évolué sous ce maillot entre 2010 et 2014. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu Pat Riley n’a pas cherché à noyer le poisson lorsque confronté aux questions :

« Pour être transparent à ce sujet, nous avons eu des discussions (avec LeBron James) il y a une semaine ou peut-être la semaine d’avant. Mais en ce moment, je pense que nous sommes comme tout le monde. Juste en train d’attendre de voir ce qu’il fait. »

Pat Riley on the #Heat being in the LeBron James sweepstakes:

“I don’t know….To be transparent about it, we’ve had discussions over a week ago, maybe a week before that about it, but right now I think we’re like everybody else, we’re just waiting to see what he does…” pic.twitter.com/f7Dn5n4Coe

— Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) July 16, 2026

Avec le recrutement de Giannis Antetokounmpo, le président du Heat sait qu’il a une vraie chance de remporter une nouvelle bague, ce que recherche également le King :

« On ne sait jamais si on va gagner un titre avant d’y arriver, mais pour y arriver, il faut du talent et le coach adéquat. De ce point de vue, nous aimons l’équipe que nous avons et c’est le challenge d’Erik Spoelstra. Je ne veux pas lui mettre de pression, mais il sait ce qu’il veut et il sait ce que nous devons faire donc nous verrons ce qui arrive dans le futur. » « Nous avons réussi à récupérer un Boeing 747 (avec Giannis Antetokounmpo). Maintenant, il y en a un autre à récupérer. »

« On a réussi à récupérer un Boeing 747 (avec Giannis). Maintenant, il y en a un autre à récupérer. »

– Pat Riley 👀👀 pic.twitter.com/xbqGQeGQHp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

LeBron James a annoncé qu’il « ne ferait plus attendre longtemps » sa décision. Reste avoir si ses talents seront de retour à South Beach !

Source texte : Zachary Weinberger