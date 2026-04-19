Premier choc entre Lakers et Rockets à la Crypto.com Arena. Une soirée entachée en partie, bien sûr, par les absences de Luka Doncic et Austin Reaves, mais aussi avec l’absence de dernière minute de Kevin Durant, annoncée par Shams Charania juste avant le match. Ne restait que LeBron James en superstar sur le parquet, dans cette soirée où ce sont finalement les Lakers qui sont sortis vainqueurs (107-98) de ce Game 1.

Dans un match relativement serré mais dominé par les Lakers, Los Angeles s’est imposé 107-98. LeBron James a, comme prévu, porté son équipe et les Angelinos ont profité d’une pauvre équipe de Houston, à l’image de ses pires matchs de la saison avec une maladresse folle, pour s’assurer la victoire. Les Lakers s’en sortent grâce à un Luke Kennard à son prime en bon gros facteur X… intéressant tout ça !

🚨 FIN DU MATCH : LAKERS 107-98 ROCKETS

Le match PARFAIT pour les Lakers ! Superbe adresse, gros mental et beaucoup de cœur pour prendre collectivement un Game 1 très important.

Luke Kennard immense : 27 points, 9/13 au tir, le facteur X !

Les Rockets n’ont rien montré du… pic.twitter.com/dAe2SeSab8

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Nous avons eu le droit à un début de match canon des Lakers, avec un LeBron James en véritable patron. Le King a été stratosphérique et historique d’entrée, avec 10 passes décisives en première mi-temps (dont 8 dans le premier quart-temps : record en carrière sur un quart-temps de playoffs pour LBJ).

Un nouveau record donc… évidemment !

DEJÀ 10 PASSES DÉCISIVES POUR LEBRON JAMES ! 🤯🤯🤯

ON EST AU MILIEU DU 2E QUART-TEMPS

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Les Lakers ont mené de bout en bout en première mi-temps, comptant jusqu’à 10 points d’avance et profitant à la fois d’un bon plan de jeu et d’une bonne défense (aussi fou que cela puisse paraître), mais aussi de la maladresse des Rockets (35 % au shoot, contre 60 % côté Lakers).

LeBron James CHASEDOWN on Amen Thompson. pic.twitter.com/yDmU2WWAdJ

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Après avoir remporté la première période 50 à 48, malgré une fin de deuxième quart-temps à l’avantage des Rockets, les Lakers ont tenu le cap au retour des vestiaires. Mais l’impression donnée était celle d’une équipe californienne au rupteur, à fond dans l’intensité, certes, mais pas sûre d’elle et bien aidée par les erreurs des Texans. Houston a, en revanche, dominé le jeu de transition et les rebonds offensifs (21 à 3) mais sans se montrer véritablement dangereux.

Cela n’aura pas suffi dans ce Game 1. Les Lakers ont envoyé une pluie de bombes depuis le parking en début de quatrième quart-temps et prennent le premier à la maison. Les hommes de JJ Redick se lancent de la meilleure des manières, s’assurant au minimum une série en 5 matchs. Alors oui, ce n’est pas forcément la meilleure nouvelle pour les organismes, mais c’en est une excellente pour un potentiel retour de Luka Doncic avant la fin de cette série.

Côté feuille de stats, DeAndre Ayton a répondu aux attentes et a step-up avec 19 points, 11 rebonds à 8/10 au tir mais c’est surtout Luke Kennard qui a impressionné avec son record de points en Playoffs (27 points à 5/5 derrière la ligne) pour aider un LeBron James omniprésent à 41 ans, 19 points, 8 rebonds, 13 passes, 2 interceptions et 1 contre. Une grosse perf’ de Kennard qui montre qu’il est capable d’être plus qu’un simple sniper en sortie de banc.

LUKE KENNARD EST FANTASTIQUE 🔥

27 POINTS, 8/11 AU TIR 5/5 DU PARKING

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En l’absence de KD, les hommes de Ime Udoka n’ont pas pris leurs responsabilités. Ni Alperen Sengun (19 points à 6/19 au tir), ni aucun autre joueur texan n’a été capable de répondre présent et de peser dans la rencontre. Il faudra faire bien mieux pour ne serait-ce que faire honneur à leur statut…

Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi prochain, à 4h30, pour le Game 2.

Pour le plaisir, savourez ce move du King main gauche svp…

😭😭😭 pic.twitter.com/UF09xvtDaU

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