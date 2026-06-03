Malgré la jeunesse et l’inexpérience, les Spurs sont considérés comme les favoris des Finales NBA face aux Knicks. Un statut qui ne doit néanmoins pas faire oublier une chose : New York a démonté tout le monde en Playoffs jusqu’ici, et débarquera dans une dynamique exceptionnelle.

11 victoires de suite, des raclées dans tous les sens, meilleure attaque ET meilleure défense des Playoffs, quasiment dix jours de repos… les Knicks pouvaient difficilement arriver dans de meilleures conditions pour ces Finales NBA 2026.

Si peu d’observateurs imaginent New York soulever le Larry O’Brien Trophy, sous-estimer les Knicks peut s’avérer être un jeu dangereux. Un jeu auquel Victor Wembanyama n’a pas trop envie de jouer (via conférence de presse avant le Game 1).

« C’est une équipe formidable, composée de gars expérimentés qui ne sont pas là par hasard, mais grâce à des efforts incessants au fil des ans… ils sont exactement là où ils doivent être. Et ils auront tous très faim (de victoire). »

Non, les Knicks ne sont pas là par hasard.

En plus du basket exceptionnel qu’ils montrent depuis quelques semaines, on parle d’une équipe qui a su construire une continuité et une solidité collective caractéristiques des équipes capables d’aller au bout. L’arrivée de Mike Brown sur le banc à la place de Tom Thibodeau l’été dernier a permis à New York d’atteindre le level supérieur.

Et, contrairement aux Spurs, les Knicks partagent aussi une expérience en Playoffs qui peut les aider pour l’ultime série de la saison : deux éliminations en demi-finales de conférence en 2023 et 2024, une participation aux Finales de Conférence Est l’an passé, et une qualification en Finales NBA cette année.

Édito : Spurs ou Thunder en face, les Knicks PEUVENT être champions NBA

On rappelle également que les Knicks ont battu les Spurs à deux reprises en trois matchs cette saison. D’abord en finale de la NBA Cup au mois de décembre, puis début mars pour briser une série de onze victoires consécutives de San Antonio.

De quoi ajouter une petite dose de confiance supplémentaire à la bande de Jalen Brunson, qui a l’occasion d’atteindre l’immortalité en cas de premier titre à New York depuis… 1973.

« On n’a pas encore réalisé le plus dur. » – Victor Wembanyama

Tiens, ça a donné quoi Spurs – Knicks cette saison ?

🔸 124-113 pour les Knicks en Finale de NBA Cup

🔸 134-132 pour les Spurs le 31 décembre (31-13 pour Wemby, puis bobo au genou)

🔸 114-89 pour les Knicks le 1er mars (fin d’une série de 11 victoires pour les Spurs) pic.twitter.com/aIfzrrMu6p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2026

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