Finales NBA 2026 – Spurs vs Knicks : les pronostics de la rédaction

Elles sont là ! Les Finales NBA sont de retour. Et pour accompagner tout cela, rien de tel que l’avis de vos hexperts de la rédaction TrashTalk. Le cœur pour certains, la raison pour d’autre, une touche d’humour et beaucoup d’objectivité… par ici les pronos de la rédac’ !

Nico M

Les Knicks champions NBA pour la première fois depuis 1973 ? Les Spurs qui terminent au sommet après une ascension fulgurante symbolisée par Victor Wembanyama ? Quoiqu’il arrive on vivra l’histoire. Mais au jeu des pronostics, il ne peut en rester qu’un. Et ce sera San Antonio. J’ai longtemps hésité car pour moi, New York est assez sous-estimé avant cette finale : Jalen Brunson sera présent au rendez-vous, le collectif new-yorkais a des armes pour pousser les Spurs dans leurs retranchements, et le Madison Square Garden sera en fusion. Mais San Antonio a montré que l’inexpérience importait peu. Les Spurs ont aussi les ressources pour combattre la fatigue après la série épique contre OKC, et surtout ils possèdent un Alien qui ressemble de plus en plus à un problème insoluble. Score final : Spurs 4, Knicks 3. Air Corgi l’a annoncé, et il n’est pas du genre à se planter.

Pour une victoire 4-3 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,70.

Nico V

Les Knicks ont vécu une vie d’amour et d’eau fraîche à l’Est depuis maintenant près d’un mois comme dans un doux rêve de Tom Nook, grâce à leur niveau de basket. Les Spurs ont de leur côté speedrun Elden Ring sans mourir à l’Ouest, grâce à leur niveau de basket. Deux équipes au parcours assez différent mais au rendez-vous pour se disputer un trophée commun. Les Bockers sont une équipe avec de sérieux clients offensivement, le genre à forcer des choix impossibles chez les Texans.

Seulement, les Spurs ont eux un Cheat Code. Haut – Haut – Haut – Haut – Haut, telle est la combinaison d’activation d’un garçon qui tutoie déjà les sommets, entouré par une bande de guards qui cavalent sans peur comme à l’époque sous Poids Léger – Marathon – Commando. Les fans de New York attendent le titre NBA comme le commun des mortels attend GTA 6 mais de toute façon, ça ne se passera pas à Liberty City. Rendez-vous dans 12 ans, au moins. Spurs 4, Knicks 2.

Pour une victoire 4-2 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,40.

Robin

Dans Men In Black, les Aliens essaient par trois fois de s’emparer de New York et ne font qu’échouer. Dans le 1, le méchant dompte plus facilement les fourmis que Tommy Lee Jones… peut-être pour ça qu’Ant est passé à la trappe en demi-finale de Conférence. Dans le 2, Serleena étrangle tous les membres du bureau sauf un Dog. OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart ont donc moins de chance de choke que le très soft Chet Holmgren. Dans le 3, Boris l’Animal tue le père de Will Smith, mais pas le fils. Rick Brunson s’est fait avoir en 1999, pas Jalen en 2026.

Cet argument cinématographique démontre, sans l’ombre d’un doute, que si une ville est assez résiliante pour résister aux assauts de Wemby, c’est bien celle qui ne dort jamais. Ah oui, et si vous vous plaignez des spoils, le dernier film est sorti en 2012, Victor avait huit ans, alors je décline toute responsabilité. Knicks 4, Spurs 2.

Pour une victoire 4-2 des Knicks, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,40.

Giovanni

Une finale pas forcément attendue mais finalement tant espérée. On ne va pas se mentir plus de 10 secondes, je suis fan des Spurs depuis plus d’un quart de siècle donc je suis sur mon petit nuage depuis la Lottery 2023 le Game 7 face à OKC. Ravi aussi de voir les Knicks en finale car on aura un nouveau champion – encore ! – et on a ici la promesse d’une série délicieuse. En tant que fan des Spurs ? Je veux une victoire évidemment, je veux une sixième bague. Mais en tant que fan de basket je veux des bulles dans ma coupette, je veux des paillettes dans ma vie, on s’est compris je veux sept matchs dans cette finale, quitte à pleurer du sang devant trop de suspense. Allez, mélange de cœur et de raison : Spurs 4 – Knicks 3, Victor Wembanyama MVP des finales et moi en slip Place de la Vizirette pour fêter ça.

Pour une victoire 4-3 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,70.

Jules

Vous avez déjà vu Shrek 2 ? Si oui, restez, parce que ça va vous servir pour ce prono… Si non, allez refaire votre culture cinématographique tout de suite et revenez lire ce prono !

Maintenant que tout le monde est à jour, vous voyez la scène où Petit Biscuit géant emmène Shrek, l’Âne, Petit Biscuit et compagnie sur ses épaules pour aller défoncer l’entrée du château de Fort Fort Lointain ? Vous voyez où je veux en venir ? Bon… remplacez Petit Biscuit version King Kong par Wemby (niveau taille, on est kif-kif, sauf qu’à la fin Victor ne meurt pas… évidemment), remplacez Shrek et compagnie par tous les autres Spurs, et voyez le château et le pont-levis comme une image représentant le MSG ! Vous avez une idée de ce que je vais pronostiquer maintenant ? J’adore cette équipe des Knicks, mais Victor est en mission, et ce n’est pas le genre à laisser sa part du gâteau… Spurs 4, Knicks 1. (Et puis de toute façon, vu que j’ai sous-estimé ces Knicks depuis le 1er tour, pourquoi ne pas continuer ?)

Pour une victoire 4-1 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,30.

Tim

Peu importe ce qui se passera, nous vivrons l’Histoire avec un grand H. Run historique d’une jeune équipe des Spurs et d’un Wemby accomplissant la première étape de sa destinée. Première bague des Knicks depuis 1973 faisant exploser une Big Apple qui ne réclame que ça. Deux équipes dont l’histoire semble bien trop belle pour s’arrêter si proche du but. Deux fanbases de folie. Je pourrais continuer cette énumération sur pas mal de lignes, mais résumons ça en disant simplement que rarement, une Finale NBA a procuré autant de hype. Mais quand vient l’heure de trancher sur le vainqueur, tout devient plus flou. Est-ce que c’est pas trop beau, trop tôt pour ces Spurs ? Est-ce que les Knicks tiendront face à l’adversité venue de l’Ouest ? Nul ne le sait encore, alors quand la raison n’est plus capable de décider, il faut suivre son cœur. Et si je vouerai un respect éternel à ces Knicks pour leur run de patron, j’ai passé mon enfance devant Walker TEXAS Ranger tout en étant fasciné par l’idée d’une potentielle vie extra-terrestre. Aujourd’hui, cet Alien est devant nous. Spurs 4 – Knicks 2.

Pour une victoire 4-2 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,40.

Clément

Les voilà (déjà), les premières Finales NBA de Victor Wembanyama ! Sur le papier, les Spurs partent selon moi favoris, mais méfiez vous de mémé dans les orties ou un truc du genre. Ces Knicks ont toutes les armes pour enquiquiner les Texans et ça promet une opposition de folie ! Mais une question revient encore et toujours de mon côté :

Je vous ai déjà parlé de mon oncle qui vit au Texas ?

Si non, alors vous le découvrez aujourd’hui, si oui, alors vous savez pourquoi mon cœur penche plutôt pour la bande à Wemby dans ces finales. C’est Jul qu’on appelle l’OVNI, mais c’est bien lui qu’on appelle l’Alien. Respect aux Knicks pour ce run de folie, mais Manhattan va devoir rester tranquille cette année, la faute à un collectif que je vois au-dessus. Cette ligue appartient à un « petit » gars du Chesnay. Spurs 4 – Knicks 2, plus un chapeau de cowboy et des santiags offerts par mon adorable tonton.

Pour une victoire 4-2 des Spurs, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,40.

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss