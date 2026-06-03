Deuxième plus jeune équipe de l’histoire à aller en Finales NBA (un peu plus de 25 ans de moyenne d’âge), les Spurs ont rarement montré des signes d’inexpérience sur ces Playoffs. Au contraire, c’est même une force si l’on en croit les propos de Victor Wembanyama.

« Tu me parles pas d’âge » disait Kylian Mbappé. Voici la version Victor Wembanyama :

« Notre manque d’expérience est notre force… nous sommes capables de réaliser l’impossible parce que nous ne savons pas que c’est impossible. » 🗣️🗣️pic.twitter.com/TjuOCfB78P

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Depuis le début des Playoffs, c’est un refrain qu’on entend beaucoup : « Le manque d’expérience des Spurs va-t-il les plomber à un moment donné ? ».

La question a été posée à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment après une défaite ou avant un match crucial comme un Game 7 chez le champion en titre en Finales de Conférence. Une question légitime, sachant que l’expérience est souvent un ingrédient clé pour aller gagner le titre NBA. Mais chez les Spurs, la réponse a toujours été la même : « L’inexpérience, on s’en fout ».

4-1 contre les Blazers au premier tour, 4-2 face aux Wolves en demi-finale de conférence, puis victoire 4-3 sur le Thunder pour décrocher une qualification en Finales NBA. Malgré leur jeune âge, Wembanyama et ses copains ont franchi les obstacles les uns après les autres, sans jamais se dire que leur inexpérience allait être fatale. C’est même l’inverse : parfois, moins on en sait mieux on se porte.

Les équipes les plus jeunes de l’histoire à participer aux Finales NBA : pic.twitter.com/Ru9lsIvH4r

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Les Spurs ne sont désormais plus qu’à une marche de réaliser ce qu’on pensait impossible en NBA : remporter le titre lors d’une première campagne de Playoffs ensemble, avec la plupart des meilleurs joueurs qui ont moins de 25 ans, une saison seulement après avoir gagné 34 matchs en saison régulière.

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